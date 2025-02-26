Котёнок леопарда познакомился с фотоловушкой в Приморье: видео

Детеныши краснокнижных кошек редко попадают в объективы фотоловушек.

В национальном парке «Земля леопарда» удалось зафиксировать первый контакт юного дальневосточного леопарда со скрытой камерой.

На кадрах видно как любопытный отпрыск, матерью которого является самка по имени Герда, с недоверием изучает фотоловушку. Сначала юный исследователь одарил лесную камеру предупредительным шипением, а после, поняв, что никакой угрозы нет, поспешил скрыться в лесу.

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Матерью котенка оказалась самка Leo 101F по имени Герда, подопечная банка ВТБ и настоящая мать-героиня. За пять лет Герда вырастила три помета, а в 2024 году впервые стала бабушкой. Всего у нее уже семь потомков.

Благодаря кадрам специалистам «Земли леопарда» удалось выяснить половую принадлежность отпрыска Герды – это юная самка возрастом не более полутора лет. В этот период кошки-подростки традиционного уходят из-под постоянной родительской опеки и активно изучают мир в одиночку, отдаляясь от матери. В ближайшем будущем для дочери Герды будет выбрано имя.

Стоит отметить, что фиксация котят дальневосточного леопарда на автоматическую лесную камеру – достаточно редкое явление. В отличие от взрослых особей, детеныши краснокнижной кошки реже попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей.

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Благодаря созданию национального парка «Земля леопарда» и его эффективной работе исчезновение хищника было предотвращено. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных.

На сегодняшний день в «Земле леопарда» проживает как минимум 129 взрослых леопардов и появляются всё новые детеныши.