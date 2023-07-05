Краб по кличке «Большой папа» – самое большое ракообразное на планете

Животное занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Японский краб-паук (Macrocheira kaempferi) по кличке «Большой папа» был признан самым большим ракообразным в мире, когда-либо содержавшимся в неволе, его длина составляла 3,11 метра, а размер клешней – 1,43 метра.

Он был назван в честь британского профессионального борца «Большого папы» (1930-1997), настоящее имя которой Ширли Крэбтри-младший.

«Большой папа» (краб, а не рестлер) жил в Sea Life Blackpool в Великобритании, прибыв из Японии в 2013 году. Первоначально его должны были убить и продать в качестве еды на японском рыбном рынке, но вместо этого его купил представитель Sea Life.

«Большой папа» в Sea Life Blackpool Фото: Guinness World Records

Краб был перевезен в Великобританию, где его поместили в просторный резервуар с холодной водой. Ракообразное быстро освоилось в своем новом доме. Сотрудники Sea Life часто кормили его с рук, а куратор выставки Скотт Блэкер время от времени забирался в аквариум, чтобы почистить его панцирь от паразитов.

«Большой папа» мирно скончался в 2016 году в возрасте примерно 80 лет. К старости он стал вялым и не проявляя интереса ни к каким попыткам взбодрить его.

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«Он явно был очень пожилым крабом, и кажется, что он просто естественным образом достиг конца своей жизни», – Скотт Блэкер.

Японские крабы-пауки водятся у южного побережья острова Хонсю. Дословный перевод японского названия вида, така-аси-гани, означает «высоконогий краб». Обычно они живут в более глубоких частях океана, населяя различные жерла и отверстия. Весной они перемещаются на мелководье для спаривания и нереста.

Японские крабы-пауки всеядны. Они поедают водоросли и растительные вещества, соскребая их со дна океана своими длинными ногами, которые они также используют, чтобы открывать раковины моллюсков. Они также могут выступать в роли падальщиков, поедая мертвую рыбу, которая им попадается.

Эти ракообразные используют два метода защиты от хищников. Их бронированный экзоскелет позволяет им защищаться от более крупных угроз, таких как осьминоги, а также использовать камуфляж, чтобы уклоняться от других хищников.

Из-за того, что их количество сократилось за последние 40 лет, в Японии был принят закон, запрещающий ловлю крабов-пауков во время их брачного сезона.