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Красавица-рысь попалась на фотоловушку в Хабаровском крае

Красавица-рысь попалась на фотоловушку в Хабаровском крае

Пушистая кошка прогуливалась по Баджальскому заказнику.

Пушистая хищница из семейства кошачьих попала в объектив фотоловушки в Хабаровском крае. Несколько снимков рыси были сделаны в Баджальском заказнике, который является частью государственного природного заповедника «Комсомольский». 

В парке рассказали, что несмотря на симпатичную внешность и шелковистую шубку, эта хищница имеет на русском Севере дурную славу – её даже называют «лютым зверем». Охотятся рыси в основном на зайцев и небольших грызунов, но могут напасть и на копытных — а иногда и на других небольших хищников. 

Фото: Баджальский заказник

Рыси хорошо маскируются, отлично прыгают в длину (более чем на 4 метра!), легко перемещаются по глубокому и рыхлому снегу благодаря мощным лапам с густым мехом между подушечками, прекрасно слышат и видят своих жертв даже в сумерках и на больших расстояниях, а вот бегают не очень хорошо. По словам сотрудников заповедника, быстро бегать рыси удается лишь на короткие дистанции, не более 100 метров, потом она выдыхается и жертва может легко от неё ускользнуть.

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