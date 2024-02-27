Красная рыбожаба и другие: посмотрите, кого обнаружила глубоководная экспедиция в Чили

Все эти виды еще только предстоит изучить и описать.

Глубоководная экспедиция у берегов Чили обнаружила целую кладовую открытий – в том числе более 100 ранее неизвестных морских видов и несколько невиданных ранее подводных гор, самая крупная из которых примерно в четыре раза превышает размер самого высокого здания в мире.

Невероятные фотографии и видеозаписи подводного ландшафта демонстрируют целый зверинец глубоководных причудливых существ – тут и странные губки, и спиралевидные кораллы, омары-бусинки, странные кучки вытянутых морских ежей и ярко-красная «морская жаба» (так называют рыб из семейства Хаунаксовые) с руками-плавниками.

Экспедиция под названием «Подводные горы юго-восточной части Тихого океана» проходила с 8 января по 11 февраля на борту исследовательского судна «Фалькор» Института океана Шмидта (SOI). Что именно она изучала, понятно из названия: ученые сосредоточились на подводных горах в хребтах Наска и Салас-и-Гомез – двух цепочках из более чем 200 подводных гор, общая протяженность которых составляет 2900 километров от Чили до острова Пасхи, а также на морских парках Хуан Фернандес и Наска-Десвентурадас.

В общей сложности исследователи нанесли на карту около 52 800 квадратных километров океана. Эти новые, очень подробные карты выявили четыре ранее неизвестных одиночных подводных горы. Самую большую из них команда назвала Solito, что в переводе с испанского означает «одинокий». Она возвышается на 3530 метров над морским дном.

Подводная гора Солито Фото: Schmidt Ocean Institute

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Члены экспедиции также использовали специального робота для исследования склонов 10 подводных гор. В результате было выявлено более 100 видов животных, которые, как подозревают ученые, являются новыми для науки.

«Мы намного превзошли свои ожидания в этой экспедиции. Всегда ждешь найти новые виды в этих отдаленных и плохо изученных районах, но то количество, которое попалось нам, просто ошеломляет», – Хавьер Селланес, морской биолог из Католического университета Севера в Чили.

Исследователи взяли образцы существ и теперь начнут изучать каждого из них, чтобы определить, являются ли все они новыми видами. Полная идентификация вида может занять много лет, а огромное количество образцов может еще больше затянуть этот процесс, рассказала исполнительный директор SOI Джотика Вирмани.

Вот некоторые из находок учёных:

Исследователи заметили на морском дне стаю остроконечных продолговатых морских ежей Фото: Schmidt Ocean Institute

Исследователи отметили, что большинство видов обитают в уязвимых экосистемах и восприимчивы к ущербу от процесса траления и глубоководной добычи полезных ископаемых. Новые виды в парках Хуан Фернандес и Наска-Десвентурадас юридически защищены от этих угроз. Однако подводные горы вдоль хребтов Наска и Салас-и-Гомес в настоящее время находятся без защиты.

Эта экспедиция является последней из серии поездок SOI, благодаря которым за несколько лет удалось нанести на карту подводные горы в юго-восточной части Тихого океана.