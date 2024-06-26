У маленького зверя есть удивительная суперспособность!

Океан – место для самых крупных животных на Земле. Как ни странно, один из самых громких звуков производит совсем не большой обитатель глубин – многощетинковый червь Leocratides kimuraorum. Эти морские обитатели впервые были обнаружены в 2017 году. Они живут на глубине 85-169 метров в расщелинах шестилучевых губкок (лат. Hexactinellida) у берегов Японии. Одну и ту же губку могут делить сразу несколько особей, но пока не известно, как они взаимодействуют между собой. Животные достигают в длину 29 мм, у них большой рот и покрытое тонкими щупальцами тело.



Уровень их громкости выяснился в лаборатории. Изучая поведение червей, биологи из Альбертского университета клали двух особей рядом, располагая их в разном направлении, после чего подопытные разворачивались друг к другу и сближались, открывая рот. При этом задняя часть глотки быстро раздувалась, и оттуда исходил громкий щелкающий звук. Он сопровождался мощным притоком воды, который отбрасывал червей в сторону.



Ученые предполагают, что подобная тактика направлена на защиту территории. Также щелкающий звук может быть средством коммуникации – так L.kimuraorum зовут своих товарищей на помощь при нападении.

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Измерение силы звука дало неожиданные результаты: 141-157 дБ на 1 микропаскаль на расстоянии в 1 метр. Это первый известный случай, когда морские животные, имеющие мягкую структуру тела издают настолько сильные звуки. Для сравнения: шум сверхзвукового истребителя – около 120 дБ. А в водной среде рекордсменами являются синие киты (188 дБ), раки-щелкуны (185-190 дБ) и кашалоты (230 дБ).



Ученые предполагают, что во время так называемой «ротовой борьбы» разные части глотки червей помогают создать кавитационный пузырек, схлопывание которого и порождает громкое щелканье.