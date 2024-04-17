Это миф: на самом деле птицы не чистят зубы крокодилам

Не существует ни одного доказательства того, что в природе такое действительно случается.

Примерно с 5 века до нашей эры существует распространенное убеждение, согласно которому маленькие птички, египетские бегунки (Pluvianus aegyptius), залетают в пасть к крокодилам и вытаскивают остатки пищи, застрявшие у них в зубах. В результате этих отношений крокодил и маленькая птица якобы оба получают пользу: хищник — здоровые зубы, а пернатое — кусочки мяса, которые служат для него пищей.

Несмотря на популярность этой истории, до сих пор не существует ни одного доказательства того, что в природе такое действительно случается. Вполне вероятно, что этот миф возник тогда, когда было замечено, как птица ловила падальных мух, которые слетелись на остатки гниющего мяса, оставшиеся на морде или пасти хищной рептилии. А во время охоты египетского бегунка крокодил, возможно, лежал с разинутой пастью. Ведь, как известно, эти хищники нередко так делают. По одной из версий ученых, крокодилы иногда держат рот открытым, чтобы охладиться, а по другой — такое поведение играет социальную функцию.

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Египетский бегунок обитает на берегах больших рек в тропическом климате

Ко всему прочему, крокодилы вовсе не нуждаются в подобной чистке зубов. Ведь в отличие от млекопитающих, их зубы меняются почти на протяжении всей жизни. Так, у молодых крокодилов зубы меняются каждый месяц, а у взрослых — каждые несколько лет, и только у очень старых особей перестают вырастать новые зубы. Таким образом за свою жизнь крокодил может сменить по меньшей мере 3000 зубов.