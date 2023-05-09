Крокодилы отняли добычу у трех гепардов: видео

Этих рептилий редко замечают за таким поведением.

Любителям природы супругам Бобу и Розе Сварт недавно посчастливилось наблюдать довольно необычную картину в Национальном парке Крюгера, когда группа крокодилов лишила трапезы трех гепардов.

«Мы отправились в ежедневную поездку, когда заметили трех гепардов в высохшем русле реки Шингведзи за воротами лагеря. Несмотря на сильную жару, гепарды были настороже и сосредоточились на чем-то в русле реки. Мы ждали больше часа, пока поблизости не появилась группа водяных козлов», – Боб Сварт.

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Гепарды известны своей скоростью и ловкостью, что делает их успешными охотниками. Они могут бегать со скоростью до 130 километров в час короткими рывками, что позволяет им эффективно ловить добычу. Они полагаются на свое зрение, чтобы заметить добычу на расстоянии, и используют свою скорость, чтобы устроить засаду.

«Внезапно один из гепардов ускользнул в кусты, а два других бросились в погоню за водяными козлами. Наконец-то успех! Одному из гепардов удалось поймать водяного козла, а остальные присоединились к нему. Вся эта суматоха вызвала большой интерес у крокодилов, гревшихся на солнышке по краям оставшихся луж, после чего рептилии начали приближаться. Гепарды пытались устоять и начали огрызаться на крокодилов. Но, в конце концов, крокодилы настояли на своем, и гепарды убежали прочь от своей трапезы. Всего появилось 12 крокодилов, которые собрались у туши водяного козла», – рассказывают Сварты.

Крокодилов редко замечают за поведением падальщиков. Обычно они активно охотятся на свою добычу, а не подбирают еду у других животных. Крокодилы питаются практически всем, что могут поймать, включая рыбу, птиц и млекопитающих.