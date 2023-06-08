Крокодилы в Непале внезапно стали оранжевыми

Исследователи считают, что это может быть связано с местом, где обитают рептилии.

Оранжевые крокодилы и гавиалы (тоже представители отряда крокодилов) были замечены в национальном парке Читван – охраняемой территории в предгорьях Гималаев. Чтобы выяснить, почему рептилии приобрели такой окрас, исследователи связались с Project Mecistops – проектом по сохранению и реинтродукции находящихся под угрозой исчезновения крокодилов.

Выяснилось, что в некоторых реках и ручьях парка чрезвычайно высокое содержание железа.

«Гавиалы и болотные крокодилы, проводившие много времени в некоторых водоемах или вблизи их устьев, получили сильный искусственный загар. Оказывается, в некоторых районах Читвана очень высокий уровень железа в воде, а железо вступает в реакцию с кислородом, образуя оранжевое вещество, называемое оксидом железа», – Фиби Гриффит, научная сотрудница Института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства им. Лейбница.

Поскольку крокодилы любят проводить большую часть времени в воде, богатые железом реки могли покрыть их чешую и зубы налетом «ржавчины».

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Гавиал из парка Читван Фото: Phoebe Griffith

Гавиалы (Gavialis gangeticus) – это находящиеся под угрозой исчезновения пресноводные крокодилы, у которых длинная узкая морда с выпуклым наростом на конце. Самцы могут достигать пяти метров в длину и весить до 250 кг. По данным Лондонского зоологического общества, популяция гавиалов в Непале сократилась на 98% с 1940-х годов из-за чрезмерной охоты. Большинство из 200 оставшихся гавиалов живут в национальном парке Читван, где они все равно подвержены разным угрозам, связанным с загрязнением, добычей полезных ископаемых и сокращением популяции рыб.

Болотные крокодилы (Crocodylus palustris) более широко распространены и населяют болота и водные пути, простирающиеся от южного Ирана до Индийского субконтинента. У них широкая морда, и они похожи по размеру на гавиалов, но могут весить в два раза больше.

Новый оранжевый облик гавиалов и крокодилов не задержится надолго – частицы ржавчины могут смыться водой с меньшим содержанием железа.