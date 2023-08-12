Кроваво-красный ледник на Алтае. Что же здесь случилось?

Ученые считают, что во всем виновата хламидомонада снежная.

Ученые Томского государственного университета, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет. По мнению гляциологов это явление может привести к ускорению таяния ледника, поскольку цветение водорослей снижает отражающую способность его поверхности.

«Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет. Скорее всего, это хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis) – одноклеточные зеленые водоросли, способные существовать при низких температурах. В таком случае они выделяют красный пигмент, что позволяет им выживать. Именно из-за этого снег приобретает красный, почти кровавый цвет. Чтобы точно идентифицировать водоросли, мы отдали их в Биологический институт ТГУ», – Александр Ерофеев, руководитель экспедиции, заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ.

По словам гляциолога, это явление может ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру, которые и без того демонстрируют быструю потерю массы. Так, в результате совместных наблюдений, проводимых ГГФ с Институтом географии РАН, было установлено, что ледник Левый Актру потерял за 60 лет более 25 процентов массы.

Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трех озер, приводит к снижению альбедо – отражающей способности ледника, защищающей его от избыточного нагревания. По разным оценкам уменьшение альбедо может достигать 13-17 процентов. Что именно привело к массовому цветению водорослей, ученым предстоит выяснить.

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«Предположительно, причина такого массового явления – необычайно большое количество снега, выпавшего в горах Алтая этой зимой и оставшегося до благоприятного для красных водорослей периода их цветения. По нашим данным, в высокогорье Алтая эта зима была самой снежной за последние 30 лет. До самого июля большое количество снега на ледниках не стаяло. По всей видимости, этот вид красных водорослей интенсивно развивается в снежном остатке и в условиях его нагревания до 0 градусов Цельсия в дневное время», – Александр Ерофеев.

Клетки Chlamydomonas nivalis помимо зеленого хлорофилла густо заполнены красным пигментом каротином (этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения). Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать и очень быстро размножаться.

Молодая водоросль какое-то время остается зеленой и только со временем приобретает кровяно-красный или темно-малиновый цвет. Любопытно, что снег, окрашенный этими водорослями, приобретает специфический, напоминающий арбузный, вкус.

Помимо вышеназванной «снежной» водоросли, существует ещё множество других, от которых снег может приобрести зеленую, голубую, бурую или черную окраску. В настоящее время известно свыше 350 видов таких водорослей.