Крупнейший в мире айсберг отправился дрейфовать по Южному океану

Он решил отправиться в путешествие после нескольких десятилетий простоя.

В 1986 году от шельфового ледника Фихнера-Ронне в Западной Антарктиде откололся гигантский айсберг. Он был настолько большим, что сел на мель, «прилип» к морскому дну и оставался на этом месте в течение 40 лет.

Теперь айсберг оттолкнулся от морского дна и начал дрейфовать по морю Уэдделла к региону в Южной Атлантике, который, кстати, называется Аллеей айсбергов. Гигантскому айсбергу дали обозначение A23a, он имеет площадь 1500 квадратных километров и толщину около 400 метров. По оценкам экспертов, айсберг содержит более триллиона тонн замороженной воды.

По оценкам ученых, в настоящее время айсберг движется со скоростью около 4,8 км каждый день. Теперь, когда он наконеци вырвался на свободы, ученые не могут точно предсказать, куда он направится дальше. Однако, как и большинство айсбергов из сектора Уэдделла, A23a, скорее всего, окажется как раз в Южной Атлантике на Аллее айсбергов.

Айсберг A23a Фото: Сергей Кашин / Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)

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Хотя A23a огромен, это не самый большой из когда-либо существовавших айсбергов. Его площадь составляет лишь около трети размера самого большого из зарегистрированных айсбергов – В-15, который откололся от шельфового ледника Росса в Антарктиде в 2000 году.

По данным Земной обсерватории NASA, на момент откола айсберг B-15 занимал площадь более 10 878 квадратных километров. С тех пор B-15 раскололся на множество более мелких айсбергов, большинство из которых растаяло.