Самый большой крысиный король: 32 грызуна сплелись в клубок

Крысиный король – монстр из европейских сказок. Но встретить его можно не только там.

Крысы обладают довольно высоким уровнем интеллекта по сравнению со многими животными. Они умеют приспосабливаться практически к любым условиям жизни, мастерски изобретают новые способы добывать пищу и прятаться от врагов. Но существует модель поведения, еще не нашедшая объяснения: это появление так называемого «крысиного короля». Так называют скопление нескольких крыс, сросшихся между собой хвостами и лапками, в результате чего получается «гнездо из грызунов». Обычно такие связки состоят из 5-6 крыс, но рассказывают и о «короле» из 50 особей.

Некоторые ученые полагали, что крысиный король служит живым «домом» для крысят, чтобы те смогли согреться в холодные времена. Другая гипотеза связывает такие скопления грызунов с играми детенышей: если те переплетутся неокрепшими хвостами, а потом хвосты закостенеют – животные навсегда останутся связанными друг с другом. Некоторые даже считают, что «крысиных королей» не существует, а имеющиеся образцы – подделки для музеев, выставок и ярмарок.

Крысиный король в Зоологическом музее Страсбурга. Найден в Германии в 1895 году. Фото: Wikimedia Commons

Самый ранний документ, содержащий сведения о «крысиных королях», относится к 1564 году. С тех пор люди нашли всего несколько десятков подобных образцов, но в большинстве случаев на момент обнаружения все животные были мертвы. В 2005 году фермер из Эстонии первым предоставил ученым живое «гнездо», а несколько лет назад крысиного короля обнаружили в Ставрополе.

Тогда рабочий Алибулат Расулов снял на видео пятерых полевых мышат, связанных хвостами в один узел. Он даже не знал о существовании термина «крысиный король», и решил, что детенышей таким образом связала мать: насквозь промокшие малыши были найдены на арбузном поле, где оросительные системы залили нору. Примерно через неделю Алибулат пришел проверить состояние своих «питомцев». Вода отошла, и было похоже, что мышиное семейство вернулось в свой подземный домик.

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Самый большой крысиный король был найден в мае 1828 года в дымоходе в немецком городе Буххайм. Он состоял из 32 крыс. Открытие было сделано, когда в доме мельника по имени Штайнбрюк снесли стенки дымохода, после чего он нашел под завалами мумифицированного крысиного короля. Высохшие тела грызунов лишились шерсти и почернели от сажи, хотя их когти оставались острыми.

Штайнбрюк передал крысиного короля-рекордсмена Альтенбургскому обществу естественных исследований, которое выставило его для публики в стеклянной витрине. В 1908 году короля перенесли в Музей естественной истории Маврикия, где его можно увидеть и по сей день.

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Некоторые зоологи по-прежнему скептически относятся к существованию в природе крысиных королей – они считают, что все имеющиеся короли на самом деле созданы рукотворно. Но теперь появились доказательства существования и «беличьих королей» – это значит, что подобный процесс случается и среди других грызунов.