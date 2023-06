Кто такие морские желуди и зачем они живут на черепахах

Усоногие раки из подотряда морские желуди, или балянусы (Balanomorpha) – это животные с известковой раковиной необычной формы. Закругленная раковина в форме бутона имеет крышечку из подвижных пластинок – из них рачок, лежащий в раковине на спине, высовывает лапки и загоняет в свой домик частицы пищи.

Морские желуди утратили способность передвигаться 500 миллионов лет назад: обычно на личиночной стадии они прилепляются к скалам, корабельной обшивке, панцирям черепах и другой твердой поверхности, а потом так там и остаются до конца жизни. Теперь ученые нашли исключение из этого правила – вид Chelonibia testudinaria.

Эта разновидность усоногих ведет симбиотический образ жизни: они обитают на панцире морских черепах, чаще всего логгерхеда. Ученые уже давно заметили, что C. testudinaria могут изменять свое положение на панцире, но это списывали на рост черепахи и потоки воды, через которые она плавает. Биологи в Тайване обнаружили у другой принцип перемещения: не пассивный, который предполагала предыдущая гипотеза, а более чем целенаправленный: усоногие сами выбирают, куда им двигаться.

Фото: B.K.K. Chan et al/Proceedings of The Royal Society B 2021