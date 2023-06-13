Кто такие морские желуди и зачем они живут на черепахах

Раньше ученые считали, что морские желуди ведут исключительно неподвижный образ жизни. Оказалось, что это не так – животные вполне могут передвигаться самостоятельно. Просто очень медленно и незаметно.

Усоногие раки из подотряда морские желуди, или балянусы (Balanomorpha) – это животные с известковой раковиной необычной формы. Закругленная раковина в форме бутона имеет крышечку из подвижных пластинок – из них рачок, лежащий в раковине на спине, высовывает лапки и загоняет в свой домик частицы пищи.

Морские желуди утратили способность передвигаться 500 миллионов лет назад: обычно на личиночной стадии они прилепляются к скалам, корабельной обшивке, панцирям черепах и другой твердой поверхности, а потом так там и остаются до конца жизни. Теперь ученые нашли исключение из этого правила – вид Chelonibia testudinaria.

Эта разновидность усоногих ведет симбиотический образ жизни: они обитают на панцире морских черепах, чаще всего логгерхеда. Ученые уже давно заметили, что C. testudinaria могут изменять свое положение на панцире, но это списывали на рост черепахи и потоки воды, через которые она плавает. Биологи в Тайване обнаружили у другой принцип перемещения: не пассивный, который предполагала предыдущая гипотеза, а более чем целенаправленный: усоногие сами выбирают, куда им двигаться.

Фото: B.K.K. Chan et al/Proceedings of The Royal Society B 2021

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Морской эколог Бенни К.К. Чан вместе с коллегами провел эксперимент: ракушки аккуратно отлепили от черепашьего панциря и перенесли на акриловую пластину. В эксперименте, длившемся 14 месяцев, участвовало 15 усоногих. На каждую пластину нанесли контрольные точки, а рачков кормили артемиями один раз в день. Воду меняли ежедневно, а поверхности раковин чистили щеткой каждые три дня, чтобы избежать чрезмерного роста водорослей.

Оказалось, что за три недели C. testudinaria переместились в среднем на 7 мм, притом направление их движения не было связано с сопутствующими факторами вроде попутных потоков воды. В одном из экспериментов ученые предположили, что рачки могут стремиться друг к другу ради размножения или, быть может, группирования с какой-либо другой целью, но такой связи найдено не было. Параллельно проводились наблюдения за усоногими на панцирях черепах – там динамика была та же. Скорость перемещения в этом случае оказалась ниже, 1,4 мм в неделю, что может объясняться шероховатой поверхностью.

Во всех случаях «путешественники» оставляли за собой слабый известковый след, и это позволило объяснить механизм их перемещения. Судя по всему, ракообразные способны частично растворять собственный «цемент», служащий основой их твердой структуры, а затем слегка приподнимать свое мягкое основание над поверхностью. При этом выделяется новый слой цемента, позволяющий проскользнуть дальше.

Фото: B.K.K. Chan et al/Proceedings of The Royal Society B 2021

Точного объяснения причин, по которым усоногие развили такую способность, у исследователей нет, но они предполагают, что это позволяет им эффективнее добывать пищу: перемещаясь, они могут натолкнуться на поток воды, особенно насыщенный входящими в их рацион микроорганизмами, тогда как их неподвижные сородичи полностью зависят от условий, которые выбрали раз и навсегда.