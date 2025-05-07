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Кто такой зорс, или почему эта лошадь полосатая?

Кто такой зорс, или почему эта лошадь полосатая?

Гибриды лошади и зебры существуют как минимум с XIX века.

Что получится, если скрестить самца зебры и самку лошади? Правильно, полосатая лошадь – или «зорс»! Эти симпатичные, но не самые дружелюбные копытные отличаются особой устойчивостью к болезням, свойственным африканскому региону. Правда, их характер оставляет желать лучшего.

Зорсы являются зеброидами – так называют любые гибриды зебры. Из-за различия в количестве хромосом они остаются бесплодными. Выглядят полосатые лошади довольно симпатично, сохраняя традиционный окрас матери-лошади, но при этом с характерной шевелюрой-«ирокезом» и полосками отца. Также из-за процесса гибридизации некоторые особи могут демонстрировать признаки карликовости. 

Фото: Theo Stikkelman / Flickr

Важно отметить, что в отличие от лошадей зорсы плохо поддаются дрессировке – часто они обладают скверным характером, могут вести себя довольно агрессивно и мало доверять людям (собственно, как сами зебры, которых так и не удалось приручить). Из-за этого зорсов часто считают довольно бесполезными для хозяйства гибридами. Но очень миловидными!

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