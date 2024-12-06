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Куда пропали воробьи?

Фото: Ева Кострома / фотохостинг Russian Traveler

Численность воробьев в последнее время сокращается по всему миру. Вот в чём причина.

Популяция домовых воробьёв (Passer domesticus) действительно находится в упадке не только в России, но и в Северной Америке и Индии, пояснил орнитолог Петр Глазов. 

Учёные отмечают, что одной из ключевых причин оскудения популяции является снижение численности насекомых – домовые воробьи активно употребляют их в пищу весной и летом. Насекомые в свою очередь пали жертвами разрушения среды обитания, интенсивного уличного освещения, использования пестицидов и климатических изменений. 

Исчезновение из городов деревьев и кустарников, необходимым воробьям для жизни, а также активная многоэтажная застройка являются другими серьезными факторами снижения численности пернатых в городах: отсутствие удобных мест для создания гнёзд негативно сказывается на птицах, которые любят оседлость. 

Помимо этих важных причин, домовые воробьи часто становятся жертвами паразитов, а также хищных животных и птиц, чья численность наоборот увеличивается – например, бездомных кошек, собак, сов и лис.

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