Лемуры дома! Таиланд вернул на Мадагаскар тысячу редких животных, похищенных для продажи

Паучьи черепахи, кошачьи лемуры и другие редкие виды были обнаружены в тайской провинции Чумпхон во время операции по борьбе с незаконной торговлей животными.

Власти Таиланда «репатриировали» почти тысячу эндемиков Мадагаскара – преимущественно лемуров и черепах – назад на африканский остров. Это стало результатом беспрецедентной акции тайской полиции по борьбе с торговлей экзотическими животными, которые находятся под угрозой вымирания.

Среди 1117 таких зверей оказались лучистые черепахи (Astrochelys radiata), паучьи черепахи (Pyxis arachnoides), кошачьи, или кольцехвостые лемуры (Lemur catta) и бурые лемуры (Eulemur fulvus). Все они были конфискованы в южной провинции Чумпхон в мае этого года – некоторые из предназначенных для продажи зверей были уже мертвы.

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В Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, эти виды значатся как «наиболее уязвимые». Но из-за трогательной внешности они пользуются спросом в Азии в качестве домашних питомцев. Частные коллекторы готовы платить огромные суммы, чтобы ввозить лемуров и черепах контрабандой. Но воссоздать естественные условия Мадагаскара в Азии сложно – в результате без привычных продуктов питания и после суровой перевозки жизнь многих таких животных оказывается под угрозой.

Спасённые черепахи Фото: Агентство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в Таиланде/ CNN

В отчёте 2023 года незаконная торговля дикими животными и древесиной указана как вторая по величине угроза биоразнообразию Мадагаскара: 90% видов острова не встречаются больше нигде на Земле, то есть являются эндемиками. Таиланд при этом остаётся одним из крупнейших легальных импортеров диких животных с Мадагаскара. Из Таиланда звери контрабандой отправляются дальше по всей Юго-Восточной Азии.

Первая партия «возвращенцев», состоящая из 960 конфискованных в Таиланде животных, отправилась на Мадагаскар в эти выходные на трех самолётах. Это стало крупнейшей сделкой по возвращению диких зверей за всю историю отношений между двумя странами. Власти провели официальную церемонию передачи животных в посольстве Мадагаскара в Бангкоке. Они надеются, что эта акция подчеркнёт важность борьбы с незаконной торговлей дикими животными.