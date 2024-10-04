Ленивцы под угрозой вымирания из-за медленного метаболизма

Изменение климата приводит к растущим показателям температуры и для многих животных с заторможенными реакциями это может стать смертельным приговором.

Ленивцы могут оказаться на грани вымирания из-за плохой адаптации к меняющемуся климату – к такому выводу пришли учёные в новом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале PeerJ Life & Environment.

Эти симпатичные млекопитающие известны своими медленными скоростями – в том числе, когда дело касается скорости пищеварения. У ленивцев она в 24 раза медленнее, чем у других травоядных схожих габаритов. Помимо этого, ленивцы не могут самостоятельно регулировать температуру своего тела.

Реклама

Исследователи изучили как повышение температур влияет на Ленивцев Гоффмана (Choloepus hoffmanni) – представителей двухпалых ленивцев, обитающих в Центральной и Южной Америке. Учёные измерили уровень потребления кислорода и температуру тела ленивцев в случае, если изменение климата приведёт к повышению температур от 2°C до 6°C (что предсказывается к 2100 году).

Ленивец Гоффмана, Коста-Рика Фото: Bernard DUPONT / Flickr

Выводы оказались плачевными: по словам исследователей, ленивцы, особенно обитающие в высокогорных регионах, могут просто не пережить подобных изменений. При повышенных температурах, скорость их метаболизма резко увеличивается, но удовлетворить нарастающие потребности так быстро они не смогут – низкая скорость пищеварения затруднит эффективное поддержание энергетического баланса. Грубо говоря, способность к переработке энергии у ленивцев ограничена — а менять место жительство они не особо привыкли.

Высокогорным ленивца в целом повезёт гораздо меньше, чем тем, что живут в низинах, отмечается в исследовании. Но даже ленивцы, обитающие в низинных регионах, ответят на повышения температур своеобразно – учёные отмечают, что как механизм выживания, они могут инициировать «метаболическую депрессию», то есть впасть в оцепенение или спячку, чтобы сохранить энергию.

В целом, подобная метаболическая нагрузка, связанная с изменением климата, может привести к существенному сокращению популяции ленивцев уже к концу этого столетия.