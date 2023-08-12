Ленивец отбился от оцелота: редкое видео

Хищник потерял интерес к своей потенциальной жертве после того, как ленивец уверенно дал отпор.

Драматические кадры были сняты фотоловушкой на станции биоразнообразия Типутини в эквадорской Амазонии. Двупалый ленивец (Choloepus didactylus) неспешно, по своему обыкновению, пересекал болотистую местность, когда на него напал хищник – оцелот (Leopardus pardalis). Кошачьих этого вида называют карликовыми леопардами.

Ленивец не без труда отражал атаки оцелота, барахтаясь в болоте, а затем вцепился в бревно, лежащее поперек, и попытался оторваться от хищника.

Пока ленивец полз по бревну с нижней стороны вниз головой, оцелот вскочил на то же бревно и начал преследовать его, пытаясь сбросить. Впрочем, ленивец тоже не уступал – он отмахивался от пятнистого кота когтистой лапой (а когти у этих древесных животных немаленькие, острые и опасно загнутые – зацепит, мало не покажется).

Оцелот предпринял еще несколько попыток атаки, а затем его оттеснили к краю бревна и он, судя по всему, ушел, оставив ленивца в покое – кажется, настойчивая оборона жертвы заставила его растерять весь охотничий пыл.

Как отмечают в сопроводительном документе исследователи, отснятые кадры довольно редки.

Во-первых, нападения хищников не так уж часто попадают на камеру. Во-вторых, ленивцы обычно посещают подобные места ночью, когда безопаснее. В-третьих, ленивцы ранее не рассматривались в качестве добычи оцелотов, и неясно, как оцелот вообще планировал одолеть и утащить свою жертву.

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«И двупалые ленивцы, и оцелоты – сложные для изучения животные. Они тихие, неуловимые, и их трудно найти и наблюдать в дикой природе», – Энтони Ди Фиоре, антрополог из Техасского университета в Остине.

Исследователи не могут точно сказать, удалось ли ленивцу уйти полностью невредимым, из-за ограничений поля зрения фотоловушки. Однако, когда они пришли на место происшествия через два дня после того, как были сняты видеоролики, они не обнаружили следов ленивца.

Видео показывает, как опасно ленивцам покидать свои привычные места обитания – верхние ярусы деревьев. Исследователи говорят, что подобные видеоролики полезны тем, что рассказывают нам больше об обоих видах животных: как о повадках ленивцев, так и о животных, на которых охотятся оцелоты. Оцелоты обычно охотятся на более мелких существ, таких как змеи, черепахи и лягушки, но, очевидно, могут нападать и на более крупную добычу.

А еще это важное напоминание о том, что даже такие медлительные животные с медленным метаболизмом, как ленивцы, вполне могут соперничать с более проворными существами в дикой природе.