Леопардесса прогнала льва, нагадив на него с дерева

Хищник почти добрался до чужой добычи, но самка леопарда придумала, как поставить его на место.

Самка леопарда по кличке Спот («пятно») наслаждалась поеданием импалы на дереве среди листвы в кенийском заповеднике Набойшо. Это привлекло внимание любителей легкой наживы – голодных львов, шакалов и гиен. Один из молодых львов даже пытался забраться на дерево, где хищница спрятала свою добычу.

Спот спряталась от львов как можно выше на дереве, а в это время внизу ждал её годовалый котёнок. Оказавшись в ловушке на вершине дерева, хитрая самка леопарда придумала, как сбежать и добраться до своего детеныша. Не имея другого выбора, она нагадила на свирепого хищника внизу, заставив его ретироваться.

На кадрах запечатлен момент, когда лев отступил перед экскрементами, падавшими сверху.

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Сцену заснял фотограф дикой природы Пол Голдштейн, который руководил группой туристов.

«И самка леопарда, которую зовут Спот, и ее годовалый котенок обедали накануне вечером. На следующий день мать вернулась в свой "ресторан на возвышении", чтобы отведать еще немного карпаччо из импалы, но ее заметила пара шакалов, которые сразу начали лаять. Этот громкий сигнал со временем привлек гиен, обезумевших от запаха с дерева, на которое они не могли взобраться.

Вскоре появились три юных льва. Лазать они умеют, но плохо, будучи тяжелыми и громоздкими, хотя под какофонию лая шакалов все же пытались добраться до желанной добычи. Детеныш леопарда спрятался в близлежащих кустах, но мать оказалась в ловушке на дереве и отступила к кроне, чтобы уйти как можно дальше от гораздо более крупного хищника. Все эти противники – смертельные враги леопардов.

Когда лев пытался забраться повыше, леопардесса нагадила на него. Дважды. В тот момент, когда львы и гиены достаточно отступили, пятнистая кошка спустилась и рванула к своему детенышу, преследуемая шакалами. Позже в тот же день мы нашли обоих леопардов спящими. Вся сцена длилась около сорока минут», – рассказал Голдштейн.

Спот со своим детенышем Фото: Paul Goldstein