Лев кинулся на туристов, которые помешали спариванию: видео

Любопытные (и бесцеремонные!) туристы подобрались слишком близко, чтобы понаблюдать за интимной сценой между львами.

Гид в южноафриканском нацпарке Крюгера поделилась видео, на котором запечатлено неожиданное взаимодействие с рассерженным львом. Она рассказала, что во время сафари туристам сообщили, что неподалеку спариваются эти дикие кошки, и машины сразу отправились туда.

Львы действительно обнаружились на месте: львица была сдержанно-спокойна, а вот утробный рев и рычание нетерпеливого самца сразу позволили узнать в нём мистера Ворчуна – так в нацпарке прозвали льва под кодовым именем S21 за его вспыльчивый нрав.

В процессе спаривания самка переместилась ближе к белому автомобилю на дороге, а мистер Ворчун предсказуемо следовал за ней по пятам. В какой-то момент его внимание переключилось на машину, он издал яростный рев и бросился прямо на автомобиль.

«Я видела, как лица людей в машине побледнели от ужаса – но, к счастью, окна в автомобиле были закрыты», – рассказывает Хейли Мибург, гид по дикой природе.

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Мистер Ворчун, рыча, сделал пару выпадов в сторону машины – глядя на то, каким небольшим на фоне льва выглядит автомобиль, можно наглядно понять, насколько крупные эти кошки.

В конце концов лев успокоился, а машина отъехала подальше, чтобы дать паре возможность побыть наедине.

Посмотрите, как львица учит совсем ещё маленьких львят карабкаться по дереву.