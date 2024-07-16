Лев решил спариться с самкой, пока она душила леопарда: видео

Необычный случай произошел в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

В Национальном парке Крюгера (ЮАР) произошел необычный случай: лев решил спариться со львицей в тот момент, когда она душила самку леопарда. Пятнистая хищница оказалась атакована сразу тремя львицами из прайда — и одна из них вцепилась в шею леопарда мертвой хваткой, после чего две другие самки отступили.

Между тем за происходящим наблюдал главный лев прайда: до какого-то момента он не проявлял никакого интереса к схватке, а затем внезапно забрался на львицу, державшую в зубах леопарда, и приступил к спариванию. Судя по всему, он неправильно понял позу самки. А та, несмотря на действия льва, так и не выпустила леопарда из зубов.

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А несколько мгновений спустя львиный прайд встал и спокойно ушел, оставив тело убитой самки леопарда падальщикам.

Между леопардами и львами существует давнее соперничество из-за ресурсов. Эти два вида больших кошек часто нападают на детенышей друг друга. Леопарды обычно меньше львиц, поэтому они редко бросают вызов взрослым львам. Львы обладают большей физической силой, чем леопарды. Но леопарды гораздо лучше карабкаются по деревьям, поэтому хорошо знают окрестности и могут избежать засады и атаки львов.

Ранее в Национальном парке Крюгера антилопа спаслась от маленького крокодила, но оказалась в пасти огромного.