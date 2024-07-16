Лев с тремя лапами совершил смертельный заплыв ради любви: видео

Путешествие Джейкоба и его брата Тибу через пролив Казинга в Уганде попало на камеры дронов.

Два африканских льва (Panthera leo) совершили рискованный заплыв длиною в один километр через реку, кишащую нильскими крокодилами и бегемотами, которые могут представлять для сухопутных хищников смертельную опасность.

Одним из героев видео стал лев Джейкоб, который уже несколько лет передвигается на трёх лапах после встречи с браконьерами.

Трехлапый лев Джейкоб Фото: Griffith University // Youtube

Международная исследовательская группа в коллаборации с управлением по охране дикой природы Уганды отслеживала путь Джейкоба и его брата Тибу с помощью беспилотников, оснащенных тепловизорами. Так они зафиксировали потенциальных врагов, которые могли прервать путь львов, но в итоге всё обошлось.

Этот героический заплыв стал первым дальним водным путешествием африканских львов, которое удалось зафиксировать на камеру. Свои наблюдения исследователи описали в журнале Evolution and Ecology.

Несмотря на то, что львы сами являются успешными охотниками, в воде они уязвимы, и переправа через реки Африки «сопряжена со значительным риском получения травм или даже смерти из-за встреч с гораздо более крупным нильским крокодилом или бегемотом», рассказали учёные.

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В Национальном парке королевы Елизаветы (Уганда), где и произошёл заплыв, Джейкоб является кем-то вроде местной звезды и примером настоящей стойкости и мужества. К своим десяти годам он уже пережил отравление его семьи браконьерами, ампутацию лапы после попадания в их ловушку, а затем и столкновение с буйволом.

Автор исследования Александр Брачковски считает Джейкоба иллюстрацией поговорки о девяти кошачьих жизнях, а его поступок «поистине удивительным примером стойкости» перед лицом всех опасностей.

«Я бы поспорил на всё, что у меня есть, что мы видим самого выносливого льва Африки», – говорит Брачковски, биолог-эколог из Университета Гриффита в Австралии.

Фото: Griffith University

Предполагается, что братья пошли на такие риски ради любви. Скорее всего незадолго до своего заплыва Джейкоб и Тимбу проиграли борьбу за местных львиц и отправились в рискованное путешествие ради спаривания с самками на другой стороне канала.

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Но романтики в этой истории мало. Она показывает, что фауна Африки пасует перед кризисом, наступившим из-за браконьерства. Вместо сложного заплыва львы могли перейти ближайший автомобильный мост, но выбрали избежать столкновения с людьми.

За последние пять лет количество львов в парке площадью 2 500 квадратных километров сократилось примерно в два раза – сейчас там проживает всего 40 особей африканских львов.

«То, что он и его брат Тибу так долго живут в национальном парке, который пережил значительное давление со стороны человека и высокий уровень браконьерства, само по себе является подвигом», – добавляет Брачковски.