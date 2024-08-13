Левши и правши в мире животных

13 августа – Международный день левши! А левши и правши, между прочим, есть не только среди людей, но и среди животных. Рассказываем о некоторых из них.

Левши и правши есть и в животном царстве. Иначе говоря, двигательная асимметрия присуща не только человеку, но и разным видам животных.

Например, кенгуру (точнее, большие рыжие и гигантские) почти поголовно – левши: в самых разных ситуациях и для разных задач они скорее задействуют левую лапу. Таких предпочтений не замечали у остальных сумчатых – дело, видимо, в том, что те передвигаются всегда на четырёх конечностях, а у кенгуру передние лапы часто свободны.

Кстати, об австралийской фауне: у 16 видов попугаев с того же континента выявили самые разные склонности: кто-то пользуется левой лапой и глазом, кто-то – правыми, но первых оказалось больше.

А некоторые голуби, находясь в полете, чаще кружатся вправо, а какие-то – влево, за что их в народе делят на «правухов» и «левухов».

Фото: Sangudo, Tambako The Jaguar / Flickr.com

Обезьяны, казалось бы, должны в равной степени хорошо владеть и левой, и правой лапами (например, передвигаясь по веткам деревьев). Они действительно используют конечности с обеих сторон тела – но смотря для чего. Некоторые виды (в том числе – человеокобразные) предпочитают тянуться к предметам левой ладонью, а правую использовать для сложных действий – например, жестов (это про шимпанзе). Некоторые виды предпочитают начинать движение с правой лапы – не важно, передней или задней.

Спасаясь от опасности, королевские квакши – всегда делают прыжок на 70 градусов в сторону, причём влево – чуть чаще (а правые лапки у них помощнее).

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Похоже, что среди китов больше правшей.

Такие наблюдения любопытны, но как протестировать на «леворукость» существ, у которых и рук-то нет? Записи с акселлерометров и камер, установленных на синих китах, дали интересные результаты. Эти животные, собираясь поймать стаю криля, резко разворачиваются и ложатся на бок, открывая пасть; причём поворачивают влево они чаще – а вот правым следят за добычей. Но эта стратегия работает на сравнительно мелких глубинах. Где поглубже, тактика другая – поворот под 45 градусов направо.

Впрочем, чего далеко ходить: можно проследить предпочтения не экзотических зверей, а ваших питомцев. Посмотрите: какой лапой собаке удобнее смахивать что-нибудь с морды? Какую она протягивает, выпрашивая что-нибудь? Шансы на леволапость или праволапость вашего пса примерно равны: 50 на 50. С кошками чуть сложнее: половина из них – правши, 40% – левши, а 10% – амбидекстры.