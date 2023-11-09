Листоухие хомячки выживают на невероятной высоте – больше 6000 метров

Это высота считалась непригодной для жизни млекопитающих.

В 1970- и 80-х годах археологи, которые изучали вершины Анд, обнаружили мумифицированные тела грызунов вида Phyllotis vaccarum, который относится к роду листоухих хомячков. Эти мышеобразные грызуны семейства хомяковых распространены по всей Южной Америке и обитают в совершенно разных условиях от саванн и пустынь до высокогорных районов. Полагая, что хомячки не могли забраться на такую высоту самостоятельно, археологи предположили, что их, должно быть, завезли в горы древние инки, совершавшие дальние паломничества к горным вершинам, которые они считали священными.

Эти паломничества были частью церемонии, известной как Капакоча, которая включала в себя ритуальное принесение детей и животных в жертву богам инков. Грызуны могли спрятаться среди припасов, предположили археологи, или их могли намеренно нести с собой, чтобы принести в жертву.

Но позже ученые вновь обнаружили мумии грызунов на высоте около 6000 метров и решили выяснить, что все-таки произошло. Всего они обследовали 21 вулканическую вершину и обнаружили 13 мумифицированных мышей. А затем исследователям повезло еще больше – они обнаружили живого хомячка на высоте 6700 метров (!) недалеко от границы Чили и Аргентины.

Это был первый случай, когда млекопитающее обнаружили живущим на такой высоте, но далеко не последний. Новой экспедиции биологов удалось поймать на вершинах еще больше живых грызунов из того же рода – например, среди них был вид с забавным названием желтозадые хомячки (Phyllotis xanthopygus rupestris).

Раньше считалось, что верхние пределы высот обитания диких млекопитающих в Гималаях и Андах находятся в диапазоне 5200–5800 м над уровнем моря. Высота в 6739 метров, на которой были замечены грызуны, намного превосходит существовавшие известные рекорды для диких млекопитающих. Ученые отмечают, что это открытие вызывает много новых эволюционных и экологических вопросов. Например, развились ли у высокогорных хомячков генетически обусловленные адаптации к гипоксии, которые отличают их от особей, обитающих на низменностях? В какой степени способность переносить столь разные условия окружающей среды объясняется акклиматизацией? Наконец, ученые просто не знают, что едят эти грызуны, поскольку растительность на вулкане заканчивается уже на высоте 2 000 метров.

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Чтобы пролить свет на всю эту историю, учёные решили исследовать мумифицированных грызунов, найденных среди гор. Анализ показал, что восемь мумифицированных хомячков умерли в течение нескольких последних десятилетий, вероятно, где-то после 1955 года. Еще четыре экземпляра умерли около 350 лет назад – и всё это время они нетронутыми лежали на головокружительной высоте.

«Теперь становится все более очевидным, что грызуны добрались туда сами», – Джей Сторц, ведущий автор исследования из Университета Небраски.

Мумификация помогла сохранить ДНК мертвых особей, что позволило исследователям проанализировать генетические вариации грызунов, обнаруженных на разных высотах в пустыне Атакама, и дать представление об их эволюционной истории.

Исследователи выяснили, что хомячки со склонов или подножий вулканов, а также хомячки с вершин представляют собой одну и ту же родственную популяцию. Сейчас они до сих пор пытаются выяснить, как же животные оказались на таких высотах. Одна из версий заключается в том, что они забрались в горы, пытаясь найти спасение от хищников, которые в большом количестве обитают ниже.