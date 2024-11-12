Лисы подбираются ближе к Москве. Что происходит и почему не стоит их кормить?

В городских условиях они научились добывать пищу рядом с мусорными контейнерами или охотиться на мелких животных в парках.

Лисы медленно, но верно начали мигрировать в российскую столицу, оккупируя лесные участки и помойки жилых кварталов на окраинах города.

На портале mos.ru рассказали, что московские представители обыкноценных лисиц уже потеряли всякий страх и стеснение: в городских условиях они научились добывать пищу рядом с мусорными контейнерами или охотиться на мелких животных в парках. Особенно популяция столичных лис разрастается в зимний сезон, когда кормовая база в лесах уменьшается. В таком случае они зачастую находят себе пропитание среди пищевых отходов.

Однако в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы напомнили: рыжие лисицы всё же являются хищниками, и несмотря на всю доброту и человечность, подкармливать их не стоит. Даже если в осенне-зимний период лисица может показаться облезлой или слишком худой - это естественные изменения её внешнего вида в период линьки. Глубокой зимой они распушатся, а шерсть их станет ярко-рыжей.

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Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Если же приучить животное к прикорму, оно будет постоянно возвращаться к месту, где был обнаружен источник пищи. Лисица может привыкнуть к постоянному пропитанию и забудет как охотиться – а значит с наступлением весеннего сезона может просто не выжить в дикой природе.

Стоит иметь в виду, что в мегаполисе лисицы осваивают разные типы укрытий – заброшенные веранды и дома, подвалы и хозяйственные постройки. В департаменте напомнили, что с обнаруженными лисицами следует вести себя осторожно: держаться на безопасном расстоянии и не пытаться взять на руки.