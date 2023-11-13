Луговые пожары оказались опаснее, чем лесные

Результаты нового исследования удивили даже самих ученых. Луговые и подлесно-кустарниковые пожары уничтожают больше домов в США, чем регулярно бушующие в стране лесные.

Согласно новому исследованию, для большинства домовладельцев в США низовые пожары, к которым ученые отнесли «луговые и кустарниковые», представляют большую угрозу, чем лесные пожары.

Лесные пожары широко известны своими разрушительными последствиями в плане уничтожения экосистем. Но на их долю приходилось лишь 33 процента разрушенных домов с начала 2000-х годов. Остальные 64 процента домов были уничтожены пожарами на лугах или кустарниках.

«У нас была такая догадка, но реальные цифры нас действительно удивили», – Волкер Раделофф, соавтор исследования.

Реклама

Пожары на пастбищах стали причиной самых разрушительных потерь в США за последние годы. Подпитываемый сильным ветром пожар, который в августе сравнял с землей гавайский город Лахайна, с природных ландшафтов перекинулся на город. В итоге пламя уничтожило больше двух тысяч построек и унесло жизни по меньшей мере 99 человек. А в декабре 2021 года пожар Маршалла в округе Боулдер в Колорадо уничтожил более тысячи зданий и убил двух человек, когда он перешел с лугов на пригородные районы.

Домовладельцы в лесных районах часто относительно хорошо осведомлены о риске возникновения пожара, говорит Сара Андерсон, профессор экологической политики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Но люди, живущие рядом с открытым пространством, покрытым травой или кустарниками, могут не осознавать опасности, которой они подвергаются.

«Исследование подразумевает, что нам нужно гораздо больше заниматься просвещением населения», – Сара Андерсон.

Исследователи отмечают, что домовладельцы могут защитить себя, закрыв вентиляционные отверстия, чтобы угли не попадали на чердаки или карнизы, а также удаляя растительность и древесину с фундамента.