Львица откупилась от гиен чужой добычей, чтобы спасти детеныша: видео

Ей пришлось действовать быстро и решительно.

Бенджи Солмс, гид из Serondella Safari Lodge в южноафриканском Парке Крюгера, запечатлел необычную сцену из жизни дикой природы в саванне и поделился видео.

По словам Солмса, сначала он заметил двух леопардов, которые обедали тушей недавно пойманной импалы. Через некоторое время им пришлось оставить трапезу, когда на месте появился хищник покрупнее – львица с детенышами.

Леопарды затащили импалу на дерево – эти кошачьи лучше остальных карабкаются по ветвям и всегда стараются спрятать добычу вне досягаемости для любого другого хищника. Но они ошиблись в расчетах: львица вместе с детенышами с легкостью запрыгнула на дерево и добралась до туши, засунутой между ветвями. Леопардам пришлось удалиться, но и львы недолго наслаждались отнятой добычей.

Почуяв трапезу, к дереву явилась стая гиен. В отличие от крупных кошек, гиены с трудом могут карабкаться по деревьям, но они не отчаивались полакомиться добычей – и в конечном итоге им повезло. Когда гиены начали расходиться, один из детенышей решил, что это идеальная возможность для побега. Он спрыгнул с дерева, но гиены окружили львёнка, как только его лапы коснулись земли.

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Львице пришлось срочно выручать своего детёныша. Она догадалась скинуть тушу импалы с дерева, чтобы отвлечь гиен, и спустилась на землю следом. План сработал. Гиены оставили львенка в покое и занялись тушей, а детеныш был в безопасности – всё благодаря смекалке, быстроте реакции и материнскому инстинкту.