Львица спасает детеныша, которого унесло рекой: видео

Львы обычно не любят воду и плавают только при крайне необходимости.

28-летний Каллум Робертсон, гид заповедника Саби-Сэндс в Южной Африке, запечатлел на камеру редкий момент, когда львица спасла своего детеныша. Львенок с мамой переплывал небольшую реку, когда его унесло течением. Львица поспешила на помощь и сумела спасти малыша.

«Мы некоторое время искали этих львят. У нас было какое-то представление, где они могут находиться, и мы направились в этом направлении. Наконец, мы обнаружили их на другом берегу разлившейся реки. Это был тревожный момент, когда мы следили за детенышами, которые выбрались из камыша и готовились пересечь опасные воды.

Мы затаили дыхание, а одна из моих гостей не смогла смотреть – закрыла глаза. В конце концов, все кончилось хорошо: мать смогла уплыть в безопасное место с одним детенышем, но вопрос о том, как она собиралась привести туда другого детеныша, все еще оставался открытым», – рассказывает Робертсон.

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Львицы обладают невероятным материнским инстинктом и преданностью своим детенышам. Защищают от хищников, обучают охоте – львицы всегда рядом со своими детенышами. Они кормят своих малышей, заботятся о них, пока они не достигнут совершеннолетия.

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«Сильное течение унесло второго детеныша. Мы с ужасом наблюдали, как он изо всех сил пытался удержаться на плаву. К нашему изумлению, маленькому детенышу удалось доплыть до своей матери».

К счастью, львица доказала свою материнскую преданность, нырнув в воду, чтобы спасти своего львенка. Мы наблюдали, как она подплыла к малышу и благополучно вынесла его на берег», – сказал Робертсон.