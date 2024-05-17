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Львица учит своих малышей забираться на дерево: милое видео

Фото: YouTube

Туристы в Южной Африке стали свидетелями очаровательного урока львиного семейства.

Трогательную сцену удалось запечатлеть туристам с гидом в заказнике Мала Мала, который находится на территории южноафриканского заповедника Саби-Санд. 

Гиды знали, что недавно одна из местных львиц родила, но первое время никто не пытался разыскивать её вместе с потомством специально. Однако позже хищница сама дала возможность полюбоваться своими детёнышами. Во время прогулки с группой туристов гид услышал зов матери-львицы. Отправившись на звук, они заметили крохотных львят, которые играли друг с другом в траве. Их мать вскарабкалась на невысокий ствол дерева, обозревая окрестности и смотря на детёнышей сверху вниз.

Львята резво бегали вокруг дерева, поглядывая на маму и коротко переговариваясь с ней, пока она явно пыталась заманить их к себе наверх. Для малышей с их крошечными лапками и детской неуклюжестью наверняка казалось, что это невыполнимая задача. Наконец, один из котят набрался смелости и начал карабкаться по стволу дерева, цепко перебирая лапами и впиваясь своими коготками в кору, чтобы удержаться на месте и не упасть. 

Когда гордый львёнок добрался до мамы, она одобрительно и нежно потёрлась мордой о его собственную и лизнула малыша. Увидев это, братья и сестры самого отважного отпрыска тоже бросились карабкаться вверх. 

Впрочем, ни один другой львёнок не смог зайти так далеко, как самый первый. Но львица, явно удовлетворенная, в конце концов спрыгнула вниз – она показала своим детёнышам, что не стоит бояться новых высот, и позволила им освоить новый навык. В дальнейшем это наверняка пригодится! 

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