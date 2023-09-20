Макака оседлала оленя в Японии: забавное фото

На самом деле в японских лесах такое происходит довольно часто.

Фотограф Ацуюки Осима сделал снимок, который назвал «Лесное родео». На фото запечатлена макака, которая забралась на спину оленя и улеглась там, прижавшись к животному и свесив вниз руки и ноги. По словам Осимы, чтобы запрыгнуть на оленя, смышленая обезьяна использовала в качестве трамплина рядом стоящее дерево.

По словам ученых, макак и раньше видели верхом на пятнистых оленях (Cervus nippon). Как предположил Осима, иногда обезьяны катаются на оленях просто ради развлечения. Но зачастую приматы даже ухаживают за этими парнокопытными, удаляя с их спин паразитирующих насекомых.

Правда, часто помыслы японских макак далеки от заботы об оленях. На видео ниже показаны приматы, которые забираются на оленей во время брачного сезона и имитируют спаривание. Мы писали о том, как макаки нашли себе неожиданных сексуальных партнеров в лице оленей, в этой статье. Когда сообщения о домогательствах дошли до учёных, они долго отказывались верить в сообщения от жителей Японии. Но потом отправились в экспедицию и собственными глазами убедились – макаки пристают к оленям далеко не в дружеском плане.

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Однако Осима пояснил, что в данном случае никаких двусмысленных поползновений со стороны обезьяны не было – она просто улеглась на спину животному. Его снимок получил высокую оценку в престижном фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year («Фотограф года дикой природы»), которую вручает Британский музей естественной истории.

Судьи конкурса в этом году уже отсортировали 49 957 работ от фотографов из 95 стран. Жюри выбрало сотню фотографий для показа в Лондоне 13 октября. Победители 59-го конкурса Wildlife Photographer of the Year будут объявлены 10 октября.