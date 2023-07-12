Макаки-гомосексуалисты оккупировали остров в Пуэрто-Рико

Самцы макак игнорируют самок и занимаются сексом с друг другом.

Ученые обнаружили, что самцы макак-резусов (Macaca mulatta) на крошечном острове в Пуэрто-Рико чаще занимаются сексом друг с другом, чем с самками. По словам команды, такое поведение может быть частично связано с генетикой.

Исследователи также обнаружили, что самцы обезьян, которые больше занимались сексом с другими самцами, как правило, давали больше потомства, предполагая, что однополое сексуальное поведение дает преимущество, когда дело доходит до размножения.

«Неверно говорить, что чем больше у животных гомосексуальных отношений, тем меньше у них будет детей», – Винсент Саволайнен, профессор органической биологии Имперского колледжа Лондона в Великобритании.

Реклама

В 1930-х годах ученые основали колонию обезьян на маленьком острове Кайо-Сантьяго в Пуэрто-Рико для исследовательских целей. Местные жители называют его островом обезьян. В настоящее время здесь свободно живут более 1700 макак-резусов.

В новом исследовании биологи изучили однополое поведение самцов на острове и обнаружили, что оно чрезвычайно распространено среди 236 самцов обезьян, которых они наблюдали.

Команда зафиксировала, как часто самцы обезьян взаимодействовали с другими самцами и как часто спаривались с самками в течение трех периодов в 2017, 2019 и 2020 годах. Выяснилось, что 72% самцов занимались сексом друг с другом, тогда как только 46% - исключительно с самками. Ученые различали отдельных обезьян с помощью уникальных отметин, которые ранее были нанесены на кожу животных.

Ученые ранее наблюдали однополое сексуальное поведение у широкого круга животных, включая насекомых, рептилий, птиц и приматов, но обычно считается, что это редкое поведение. Исследователи полагали, что такое поведение снизит репродуктивную функцию животных, но в ходе анализа команда обнаружила, что все наоборот.

«Мы обнаружили, что такое поведение между самцами помогает им формировать коалиции. После спаривания они вместе противостояли другим самцам. В результате они, вероятно, получают преимущество в группе, получают доступ к большему количеству самок и в конечном итоге производят больше детенышей», Винсент Саволайнен.

Поскольку все детеныши макак отлавливаются и генотипируются для определения их происхождения, команда смогла выяснить, как генетика может влиять на вероятность того, что самец обезьяны будет заниматься сексом с другими самцами.

Исследователи сравнили последовательности ДНК в генетических образцах, собранных у обезьян, с их сексуальными привычками и обнаружили, что генетические факторы могут помочь объяснить 6,4% наблюдаемого сексуального поведения, а остальные различия, по-видимому, связаны с факторами окружающей среды, такими как распределение по возрасту.

«Впервые мы можем показать, что гомосексуальное поведение у этих животных было частично генетически обусловлено», – говорит Саволайнен.

По его словам, поскольку поведение в некоторой степени передается по наследству, это предполагает, что оно может быть отобрано в процессе естественного отбора, когда гены, повышающие репродуктивный успех животного, становятся более распространенными в популяции. Следующим шагом будет определение того, какие именно гены могут играть в этом роль.