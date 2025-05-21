Мальчик наткнулся на «затерянное море» под Америкой: что это такое?

Гигантский подземный источник так и не изучен до конца даже сто лет спустя.

Примерно в 80 километрах к югу от американского города Ноксвилла в штате Теннесси располагается объект, который достоин титула «чудо природы».

Гигантское подземное озеро находится на глубине примерно 40 метров под землей, глубоко в предгорьях национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс. Интересно, что хотя прошло больше ста лет со дня его обнаржуения, никто так и не нашел, где заканчивается озеро. Получившая название «Затерянное море», эта природная достопримечательность сегодня считается крупнейшим подземным озером Северного полушария.

А вот история его обнаружения довольно увлекательна. В 1905 году 13-летний Беном Сэндс играл внутри системы туннелей пещеры Крейгхед, когда наткнулся на небольшое отверстие и решил в него протиснуться. Каково было его удивление, когда узкий туннель оборвался, и мальчик упал в воду!

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Искусственное освещение озера Фото: Kreg Steppe / Flickr

Эта система пещер была известна ещё во времена индейцев чероки, а в начале XIX века использовалась европейскими колонизаторами для хранения продуктов. Минералы пещеры применялись даже для изготовления пороха во времена Гражданской войны.

Но о гигантской водной системе внутри этой локации стало известно только после того, как 13-летний подросток прополз по очень узкому туннелю более десятка метров, а после – свалился в воду. Озеро достигало ему примерно по колено, и в темноте казалось, что водная гладь не имеет конца и края.

Спустя десятилетия ученым удалось изучить лишь часть озера шириной 243 на 67 метров. Водолазы знают, что под водой озеро ведёт в другие подземные залы и уже смогли нанести на карту более 5,2 гектара изученного пространства, но целиком очертить его границы пока так и не смогли.

Позже озеро заселили примерно тремя сотнями радужных форелей, чтобы с их помощью отыскать другие части водоема и возможные выходы из системы пещер. Со временем рыбы стали терять свою радужную окраску и зрение из-за постоянной темноты, дожидаясь пропитания лишь от лодочников и туристов, которые смогли попасть сюда после расширения входа в пещеру.

«Затерянное море» является популярным туристическим объектом в Америке и привлекает около 150 000 посетителей в год.