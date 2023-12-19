Маленькая панда в Московском зоопарке сделала первые шаги: видео

Радостные новости от очаровательной мишки-малышки в Московском зоопарке.

У малютки большой панды, которая несколько месяцев назад родилась в Москве у обитателей столичного зоопарка Жуи и Диндин, получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто – долгое время медвежонок сосредоточенно пытался просто приподняться. А потом встал, шагнула и… плюхнулся на пол. Кажется, малышка сама удивилась тому, что смогла это сделать!

В тот же день прошел очередной плановый осмотр детёныша. Зоологи зафиксировали обновленные данные: её масса – 7,67 кг, длина тела – 67 см, с хвостиком – 74,5 см. Уже видны 10 зубиков и прорезываются следующие. Сейчас малышке чуть больше трех месяцев.

«Часто задают вопросы, как мама реагирует на то, что ребенка забирают на осмотр и как вообще это происходит. Рассказываем: в неэкспозиционном вольере, где сейчас находится Диндин с малышкой, есть два помещения, разделенных шибером. По технике безопасности, зоологи не могут зайти в вольер, где находится взрослая панда. Поэтому они кладут для Диндин самый вкусный корм (ростки бамбука) в одно из помещений, чтобы она перешла туда и оставила малышку в другом вольере. Тогда сотрудники закрывают шибер и забирают пандёныша. Мама на это реагирует очень спокойно: она занята едой и знает, что ребёнка скоро вернут», – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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Малышка, в свою очередь, очень спокойно реагирует на то, что её берут на руки. Она не пугается, не дергается, ведет себя спокойно, когда её несут по коридору, только с любопытством смотрит. Зоологи отмечают, что сейчас у нее очень осмысленный взгляд и меняющееся выражение мордочки: то удивленное, то сосредоточенное.

Осмотр сейчас проводят минимум три человека: один всё записывает, другой измеряет, третий поддерживает и следит, чтобы панденыш не уполз. Малышка становится всё более крупной, сильной и активной: смотрит, изучает пространство, принюхивается к запахам, ползает по манежу. И уже не боится сотрудников. Такой вывод можно сделать, так как она перестала на них «лаять», то есть не стремится напугать, а значит и сама не боится и начинает доверять.

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Московский зоопарк