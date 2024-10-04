«Малыш плачет и жмется к маме»: как на Камчатке спасали семью косаток

На отмель устья реки Большая Воровская вынесло семью косаток – благодаря стараниям спасателей и местных жителей они остались живы.

Несколько дней назад стало известно, что в камчатском селе из-за отлива застряла семья из четырёх косаток.

По сообщениям местных властей, спасатели обнаружили самца на мелководье на боку, а рядом – самку и двух детенышей. Причем самый младший представитель семейства, по словам очевидцев, «плакал и жался к маме». Он мог плавать, но не решался уплывать далеко от самки.

Спасатели решили не прибегать к использованию техники из-за илистого дна, а также – чтобы не испугать животных. Вместо этого около десяти часов десятки волонтеров и спасателей вручную поливали страдающих животных водой.

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Когда с приливом уровень воды стал расти, животных попытались подтолкнуть на глубину вручную. Примерно десять часов спустя косатки смогли сняться с мели и благополучно уплыть — их провожали на нескольких лодках, чтобы убедиться, что теперь они точно в безопасности.

На Камчатке продолжат отслеживать передвижение семейства до выхода на моря и в случае чего обещают помочь им продвинуться к большой воде с помощью невода.