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«Малыш плачет и жмется к маме»: как на Камчатке спасали семью косаток

Фото: Андрей Воровский / Telegram-канал

На отмель устья реки Большая Воровская вынесло семью косаток – благодаря стараниям спасателей и местных жителей они остались живы.

Несколько дней назад стало известно, что в камчатском селе из-за отлива застряла семья из четырёх косаток. 

По сообщениям местных властей, спасатели обнаружили самца на мелководье на боку, а рядом – самку и двух детенышей. Причем самый младший представитель семейства, по словам очевидцев, «плакал и жался к маме». Он мог плавать, но не решался уплывать далеко от самки. 

Спасатели решили не прибегать к использованию техники из-за илистого дна, а также – чтобы не испугать животных. Вместо этого около десяти часов десятки волонтеров и спасателей вручную поливали страдающих животных водой.

Когда с приливом уровень воды стал расти, животных попытались подтолкнуть на глубину вручную. Примерно десять часов спустя косатки смогли сняться с мели и благополучно уплыть — их провожали на нескольких лодках, чтобы убедиться, что теперь они точно в безопасности.

На Камчатке продолжат отслеживать передвижение семейства до выхода на моря и в случае чего обещают помочь им продвинуться к большой воде с помощью невода. 

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