Мама-тигрица и три котёнка попали на фотоловушку: очаровательные фото

Появление на свет сразу трёх тигрят – большое событие для заповедника в Таиланде.

Фотоловушка национального парка Кэнгкрачан в Таиланде зафиксировала нечто совершенно очаровательное: самку бенгальского тигра и трио её симпатичных отпрысков, осторожно прогуливающихся по зарослям.

Всего в парке насчитывается лишь шесть взрослых особей индокитайских тигров – эта популяция бенгальского подвида Panthera tigris tigris находится под угрозой исчезновения. В середине прошлого года в Кэнгкрачан установили фотоловушки, чтобы отслеживать успехи в восстановлении численности этих грациозных кошек. Вскоре одной из камер удалось заснять молодую маму с тигренком, но многие ловушки были повреждены дождем. Недавно сотрудникам парка удалось восстановить отснятые кадры, и их ждал приятный сюрприз — оказалось, что у молодой матери сразу трое малышей.

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На видео, опубликованном сотрудниками Кэнгкрачан в социальных сетях, мама-тигрица и её выводок ненадолго останавливаются прямо рядом с камерой (словно гордо позируя всему миру). Самка не смотрит в сторону фотоловушки, но за её спиной можно увидеть сразу нескольких осторожных котят. Пока ещё они неуверенно стоят на лапах, но умудряются смело прыгать по пятам за своей мамой.

По оценкам руководства парка, котятам сейчас около шести месяцев. Новость о пополнении в парке восприняли с радостью: в Кэнгкрачан даже объявили конкурс на выбор имени для малышей. Среди предложенных вариантов – «Кокосовое молоко», «Фламинго» и «Мышь».

По оценкам международных охранных служб, на сегодняшний день в дикой природе насчитывается около 2-4 тысяч взрослых особей тигров (Panthera tigris). За последние сто лет их популяция сократилась примерно на 97% из-за браконьерства и утраты среды обитания. Наряду с Таиландом, Индией и Китаем, Россия тоже активно участвует в восстановлении популяции тигров.

Недавно мы рассказывали, что в заповеднике «Земля леопарда», где обитают самые редкие большие кошки на планете, вскоре тоже может случиться пополнение: леопард «Академик» недавно сыграл свадьбу с юной самкой, обитающей в парке.