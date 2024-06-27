Как ехидны выживают в пожарах? Они просто ложатся спать

У этих необычных животных – одна из самых эффективных стратегий выживания.

Ехидна – одно из самых необычных животных Австралии, богатой на интересную фауну. Они откладывают яйца, хотя относятся к классу млекопитающих, они едят термитов, но не имеют ничего общего с муравьедами, и произошли от того же древнего предка, что и утконосы. А еще они колючие, как дикобразы.

В общем, ехидны уникальны, и мы до сих пор знаем об их поведении в естественных условиях непозволительно мало. Одно из открытий – ехидны развили одну из самых впечатляющих (и эффективных) стратегий выживания в лесных пожарах. Они просто ложатся спать.

Группа исследователей EchidnaCSI на протяжении многих лет занимается изучением этих животных. Не так давно ученым удалось сфотографировать одну из ехидн, которая оказалась в зоне лесного пожара – и вместо пышной игольчатой «шевелюры» у нее была почти плоская спина с обгорелыми отростками иголок. Во всем остальном животное было цело и невредимо.

«Мы видели много ехидн, которые прошли через пожары и потеряли либо много, либо только несколько иголок. Часто иглы «таяли» до небольших отростков на теле. Но колючки ехидн – это все равно что модифицированные волосы. Так что они потом отрастают, и все», – рассказала физиолог окружающей среды Пегги Рисмиллер, которая изучает ехидн уже без малого 30 лет – и до сих пор не перестает удивляться.

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Ехидны не пытаются убежать от пожара, вместо этого они зарываются как можно глубже в прохладную почву и впадают в анабиоз – короткий сон, похожий на гибернацию. Это позволяет зверям понизить температуру своего тела и скорость метаболизма. Так и лежат, ожидая, пока пожар не утихнет.