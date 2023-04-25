Как разгоняется гепард: видео

В американском зоопарке сняли видео, позволяющее увидеть «ускорение» гепарда его глазами.

Гепард — самое быстрое животное из числа всех наземных млекопитающих: за 3 секунды он может развивать скорость до 112 км/ч.



За одну секунду он преодолевает расстояние, которое в 16 раз превышает длину его тела. В зоопарке, расположенном в городе Цинциннати (The Cincinnati Zoo and Botanical Garden), решили это продемонстрировать. На одного из гепардов была прикреплена камера GoPro, а получившееся в результате видео наглядно показывает, как животное набирает свою рекордно высокую скорость.