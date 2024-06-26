Каждое пятое животное на планете можно купить или продать

Объемы торговли дикой природой постоянно растут.

Согласно исследованию 2019 года, каждое пятое животное, которое ходит по земле или летает в небе, продается на черном или даже официальном рынке.

«Мы раскрыли огромные масштабы того, что представляет из себя эта многомиллиардная индустрия. Мы рассмотрели более 31 тысячи видов животных, обитающих на суше, и обнаружили, что почти 20 процентов из них продаются. Это примерно на 40-60 процентов выше, чем мы думали ранее», – отмечает соавтор исследования Бретт Шефферс.

Ученые насчитали 5579 видов животных, которые являются предметом торговли. Кроме того, по оценкам экспертов, еще 3196 вид может стать предметом продажи в будущем.

Для подсчетов были использованы данные из Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС), и Международного союза охраны природы (МСОП) относительно 31 тысячи видов птиц, млекопитающих, амфибий и рептилий. Беспозвоночные и морские животные в данном исследовании в расчет не брались.

Контрабандисты поставили под угрозу 4000 видов по всему миру читать

Реклама

Как сообщает Шефферс, ни СИТЕС, ни МСОП не располагают информацией, которая позволяет собрать точные данные о торговле животными. СИТЕС опирается на отчетность каждой страны, которая входит в Конвенцию, а эта информация не всегда может быть полной.

Авторы исследования говорят, что они сосредоточились только на определенных видах, для которых были доступны надежные, согласованные данные, поэтому некоторые популярные для продажи животные, в том числе рыбы, черепахи и крокодилы, не были учтены.

Шеффер рассчитывает в будущем разработать систему, которая поможет определять уязвимые виды. В частности, те, которые скорее всего попадут в поле внимания торговцев животными.

Ученые настаивают на выработке активных стратегий, среди которых – комплектация контрольного списка исчезающих видов, создание лучших механизмов выявления нелегального импорта, а также привлечение местного населения к проблеме сохранения видов. Согласно отчету ООН, около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания.

«Утрата среды обитания, загрязнение или изменение климата оказывают на природу негативное влияние, но торговля животными регулируется спросом и предложением. Возможно, 10 лет назад у вас был вид, который не вызывал особого интереса и находился вне поля зрения, но теперь он находится под угрозой исчезновения», – заключает Шефферс.