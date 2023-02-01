Свиноносые, полосатые, вонючие. Какие бывают скунсы?

Скунсы широко распространены в США, но изучены они до сих пор мало.

В Новом Свете обитают необычные млекопитающие – скунсовые (Mephitidae). Это семейство насчитывает более десятка видов, которые относятся к четырем родам: пятнистые, полосатые и свиноносые скунсы, а также вонючие барсуки. Они имеют разную окраску и размеры, но общей чертой является наличие пахучих анальных желез. В стрессовой ситуации животное распыляет едкое вещество со стойким неприятным запахом на расстояние около 2-4 метров и даже дальше.

В Северной Америке наиболее распространен полосатый скунс (Mephitis). Его тело имеет длину до 38 см, на хвост приходится от 17 до 43 см (30 см в среднем), масса варьируется от 1,2 до 5,3 кг. На его темной шкуре ярко выделяются широкие белые полосы, при этом каждый рисунок уникален. Иногда встречаются совершенно черные или полностью белые «полосатые» скунсы.

У свиноносых скунсов (Conepatus) нижняя часть тела темная, а спина и хвост светлые. Самки вырастают до 74 см в длину, самцы – до 92 см, хотя в составе этого рода есть и более мелкие представители. Все скунсы питаются насекомыми, но принято считать, что свиноносые особенно в этом преуспели. Они выкапывают их не только своими когтями, но также при помощи носа особой формы.

Вонючие барсуки (Mydaus) только в 1997 году были отнесены к скунсовым: род, известный с 1821 года, ранее входил в семейство куньих. В отличие от всех своих сородичей, обитающих только в Америке, их можно встретить и на островах Юго-Восточной Азии. Внешне они больше всех похожи на барсуков; длина тела вместе с головой составляет 32–46 см, масса тела – до 2,5 кг, а в рацион входят не только черви и насекомые, но также иногда растительная пища.

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Полосатый скунс Фото: BirdPhotos.com/Wikipedia

Одно из последних открытий, расширяющее наши знания о пятнистых скунсах (Spilogale), не так давно совершили биологи из университета Сан-Анджело (Техас). Изучив образцы из музейных коллекций, а также собирая биоматериал в ходе экспедиций, они обнаружили, что в этот род входит не четыре вида, как считалось ранее, а целых семь.

Пятнистые скунсы – самые миниатюрные в своем семействе. Длина их тела составляет от 11 до 35 см, хвоста – до 22 см. Они весят не больше килограмма и обладают характерной пятнистой окраской. Еще одно их уникальное отличие – вертикальная стойка при выделении запаха.

Анализ ДНК и другие данные позволили выделить три новых вида. В их числе – пятнистый скунс Юкатана S. yucatanensis. Это животное размером с белку встречается только на этом полуострове. Пустынный пятнистый скунс S. leucoparia выбрал для жизни Мексиканское плато, пустыни Чиуауа и Сонора, а ареал равнинного пятнистого скунса S. interrupta – это североамериканские Великие равнины.