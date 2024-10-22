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Манул Тимофей зажировался к зиме

Фото: Наталья Головина / фотохостинг Russian Traveler

Манул Тимофей в Московском зоопарке

Символ Московского зоопарка за месяц набрал целый килограмм.

Манул по кличке Тимофей продолжает свою осеннюю зажировку – с середины сентября его вес вырос с 4,5 до 5,5 килограммов, рассказали в Московском зоопарке.

Зоологи тщательно следят за рационом хищника: в дикой природе подобные кошки не особо успешно охотятся в зимний сезон из-за коротких лап, которые мешают им передвигаться по снегу. Поэтому манулы предпочитают наедаться к зиме и скидывать вес летом. В зоосаде придерживаются похожего режима питания манула, имитируя дикую природу. 

В начале лета Тимофей похудел до минимальных 3,75 килограммов — в течение следующих трех месяцев его кормили раз в день шесть дней в неделю (в воскресенье у манула традиционно разгрузочный день). С конца августа его рацион снова начал нарастать. Сейчас его кормят дважды в день — с утра дают перепелку, вечером крысу или же наоборот. 

В преддверии зимы Тимоша уже стал заметно более пушистым. В зоопарке пояснили, что в октябре кот всё ещё будет активно гулять по вольеру, а к ноябрю его присутствие станет уже менее заметным – Тимофей будет выбегать на улицу украдкой и чаще по ночам.

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