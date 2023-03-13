Манулы покорили Эверест: учёные нашли их следы на самой высокой горе в мире

Теперь специалисты намерены установить число диких котов на Эвересте.

Специалисты Общества охраны дикой природы в Бронксе (Нью-Йорк, США) впервые подтвердили, что дикие коты манулы обитают на Эвересте — самой высокой горе мира.

Это выяснилось по итогам самой масштабной научной экспедиции на гору в истории: ее в 2019 году провели National Geographic и Rolex Perpetual Planet Everest Expedition. В ходе экспедиции ученые собрали образцы экскрементов на высотах в 5 110 и 5 190 метров над уровнем моря — на территории нацпарка «Сагарматха» (Непал), охраняемого объекта Всемирного наследия.

Анализ ДНК показал, что на Эвересте обитают как минимум два манула — при этом ареалы обитания диких котов пересекаются с территорией, на которой обитает рыжая лиса.

Кроме того, в образцах помета специалисты нашли ДНК пищух и горных ласк, которыми питаются манулы. Теперь исследователи намерены установить на самой высокой горе мира фотоловушки, а также собрать дополнительные образцы экскрементов, чтобы узнать численность, распространенность и плотность расселения манулов.

Манул, или палласов кот — это хищное млекопитающее, похожее на домашнюю кошку, но с коротким туловищем и лапами, а также длинным густым мехом. Этот мех отличается пушистой и густой текстурой с неравномерным серо-рыжеватым или охристым окрасом. Весят манулы от двух до пяти килограммов. Эти животные обитают на обширной территории в Азии, от Западного Ирана до Тибета, причем больше всего их в Монголии. Общая численность популяции манулов составляет около 58 тысяч особей.

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