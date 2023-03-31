Мастер маскировки: найдите крокодила на фото

Австралийский материк славится смертоносной фауной – и естественно, некоторые ее представители маскируются почище любых разведчиков.

Австралиец Родни Фишер увлекается съемкой дикой природы. Среди его самых интересных фотографий – изображения гребнистого крокодила (Crocodylus porosus). Он нередко встречается в соленой воде, и это отражено в его варианте имени на английском языке: saltwater. Однако гребнистые крокодилы комфортно себя чувствуют и в пресных водоемах.

Эти рептилии нередко нападают на людей. Их мощные челюсти способны не только нанести опасный укус, но и удерживать крупных животных. 36 – 38 конических верхних зубов и 28 – 30 нижних не оставляют человеку шанса на выживание при атаке, и потому гребнистые крокодилы заслужили репутацию людоедов. В Австралии насчитывается от 100 000 до 200 000 взрослых особей. Чаще всего они проводят время, погрузившись в воду: на поверхности могут торчать высоко расположенные ноздри и глаза, либо же животное полностью скрывается из вида.

Нравится им и прятаться в грязи – поэтому любителям прогулок на природе в Австралии следует быть очень осторожными. За исключением «красивого камушка» – зорко следящего за ситуацией янтарного глаза – крокодил практически незаметен.

Фото: Rodney Fischer/Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ)

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Родни сделал целую серию снимков, смотря на которые можно как восхищаться навыками маскировки рептилий, так и получить наглядное предостережение – с ними лучше проявлять осторожность, хищник может скрываться даже там, где его совсем незаметно.

Мы здесь крокодила не видим. Но говорят, он есть Фото: Rodney Fischer/Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ)

У крокодилов в Австралии довольно противоречивый статус. С одной стороны, они охраняются законом, но с другой – убивают людей и домашних животных, поэтому охота на них разрешена.