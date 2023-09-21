Мастера полёта и беспокойные долгожители: всё, что нужно знать о летучих мышах

В ночь с 20 на 21 сентября отмечается Международная ночь летучих мышей. Вместе с Минприроды рассказываем удивительные факты об этих животных.

Рукокрылые – один из самых многочисленных отрядов млекопитающих. Они заселяют все материки планеты, за исключением Антарктиды. Несмотря на такое широкое распространение, из-за скрытного образа жизни летучие мыши мало изучены и, возможно, поэтому им приписывают сверхъестественные силы. Здесь мы решили собрать только летучемышиные факты – и никаких мифов.

Вовсе и не мыши

Эти животные не имеют никакого отношения к мышам, которых мы встречаем в лесу, поле или даже дома. Обычные мыши – это грызуны, у них есть по паре больших резцов на каждой челюсти.

Большинство видов рукокрылых – насекомоядные животные, есть те, кто питается фруктами и нектаром, и только три вида – кровью. Их так и называют – вампирами: обыкновенным, белокрылым и мохноногим. В России вампиров нет, они обитают в Центральной и Южной Америке.

В мире насчитывается почти 1,5 тысячи видов летучих мышей. Самые большие – это гигантские летучие лисицы, размах их крыльев достигает 1,5 метра, а весить они могут больше килограмма. Самая маленькая – свиноносая летучая мышь – всего два грамма. И самые большие, и самые маленькие рукокрылые живут в Северо-Восточной Азии.

Летучая лисица Фото: Варвара Дронова / фотохостинг rtraveler.ru

В честь международной ночи летучих мышей в Московском зоопарке проведут встречу, посвященную этим рукокрылым. Она пройдет 24 сентября.

Что касается России

В нашей стране обитает, по разным оценкам, от 40 до 50 видов рукокрылых. Разброс такой: самая большая – гигантская вечерница – около 75 граммов. Самая маленькая – нетопырь карлик, у неё есть почти неотличимый вид-двойник: нетопырь (малый) пигмей. Весят они не больше восьми граммов, а взрослые особи могут поместиться в спичечном коробке.

Девять видов рукокрылых занесены в Красную книгу России. Все они – периферийные виды: основные популяции этих животных обитают южнее.

Так, например, подковонос Мегели, южный подковонос, большой и малый подковоносы, обыкновенный длиннокрыл, трёхцветная ночница и европейская широкоушка – обитатели Средиземноморья, Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы. В России встречаются исключительно на юге Краснодарского края, в Крыму и на Кавказе.

У остроухой ночницы в Красную книгу России внесены две популяции: алтайская и кавказская. Алтайская – самая северная популяция вида, и, вероятно, изолированная. Учёные предполагают, что это реликтовый вид для сибирского региона, но он сильно сократился в период голоцена (последние 12 тысяч лет) из-за того, что вместо степей и лугов в Сибири появилось больше тайги.

Большой подковонос Фото: Владимир Нейморовец / фотохостинг rtraveler.ru

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Две суперсилы

Главное отличие рукокрылых не только от грызунов, но и от всех других млекопитающих, это, конечно, крылья и возможность летать на большие расстояния. По словам специалистов башкирского заповедника «Шульган-Таш», в поисках корма летучие мыши могут улетать от своих дневных убежищ до 20-30 километров. Дальность полёта зависит от величины скоплений: чем больше группа, тем дальше улетают мыши.

Есть осёдлые виды летучих мышей, например, малый подковонос, а есть перелётные виды, совсем как у птиц. Обыкновенный длиннокрыл может при сезонной кочёвке улететь на сто километров, а восточный длиннокрыл вообще на зиму улетает из Приморья на юг на несколько сотен километров.

Вторая суперспособность – эхолокация. Рукокрылые издают ультразвуки, которые отражаются от предметов и возвращаются к летучим мышам. Это помогает животным ориентироваться в пространстве и находить еду.

Летучая мышь летит на охоту Фото: Алексей Данилкин / фотохостинг rtraveler.ru

Рукокрылые долгожители

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В дикой природе продолжительность жизни рукокрылых составляет в среднем 30 лет, что нехарактерно для мелких млекопитающих (полевая мышь живёт всего 1-2 года). Большой подковонос живёт около 30,5 лет, остроухая ночница – 33 года, обыкновенный длиннокрыл – 22 года.

Молодых особей до двух месяцев от роду опытный специалист может отличить довольно легко – достаточно подсветить точки роста суставов предплечья – хрящи ещё не окостенели. Позже это выяснить сложнее.

Летучие мышата

Самки летучей мыши приносят потомство всего раз в год, на свет появляется один и очень редко – два детёныша. И это неудивительно: вес новорожденного может составлять до трети веса матери, а у южного подковоноса почти половину – 43,3%. Это как если бы человеческий ребёнок рождался примерно тридцатикилограммовым.

Перед появлением малышей самки сбиваются в колонию, чтобы легче было вырастить потомство. При этом самцы изгоняются. Мышата рождаются слепыми и несколько недель кормятся материнским молоком.

Голова не кружится?

Всем известно, что большинство рукокрылых спят головой вниз, закутавшись крыльями, как одеялом. Такая привычка – следствие эволюции.

Передние конечности у летучих мышей стали крыльями, а задние – очень короткие и слабые. Их голеностопные сочленения устроены так, чтобы зверькам было удобно повиснуть на когтях, как на крюках, а это возможно только сделать вниз головой. При этом под тяжестью собственного тела конечности в коленях выпрямляются, а короткие сухожилия сгибают пальцы с острыми когтями. В таком положении они могут находиться очень долго, не напрягая мышцы, а также свободно распрямлять и вылизывать крылья, ухаживать за шерстью, кормить малышей.

Кроме того, вниз головой зверькам удобно взлетать. Опять же, из-за особого строения костей летучие мыши совершенно беззащитны на земле. Они не могут передвигаться на своих лапках и отталкиваться от земли, как, например, птицы. Рукокрылым удобнее всего начать полёт с падения.

Летучая мышь спит в пещере Фото: Софья Тюленева / фотохостинг rtraveler.ru

Охота – только ночью Рукокрылые – маленькие и уязвимые для хищников, поэтому выходят из своих убежищ ночью или в сумерки. У них плохо развито зрение (смотри суперсилу – эхолокация), но зато отличный слух и обоняние. А ещё они ночью не конкурируют с насекомоядными птицами за еду.

В тесноте, да не в обиде

Рукокрылые днём отдыхают в укрытиях, по большей части пещерах, гротах и штольнях. Зимой в умеренном климате насекомоядные летучие мыши из-за отсутствия корма в тех же пещерах спят.

При этом животные совсем не против соседства «собратьев» другого вида. Например, подковонос Мегели в Карабудахкентской пещере формирует колонию с большим подковоносом и остроухой ночницей.

Самая большая колония рукокрылых в Европе находится в Жигулевском заповеднике. На зимовку в Ширяевских штольнях собираются около 33 тысяч летучих мышей восьми видов. Учёные заповедника уже 25 лет изучают своих рукокрылых.

«На зимовках в пещерах мышей считают поголовно, всех обнаруженных неподвижно сидящих на стенах и потолках животных. Главное – внимательно с фонарем просматривать все щели, чтобы не пропустить их. Животные мелкие и любят прятаться в узких щелях. Нужен большой опыт для этих работ. Очень непросто их учитывать», – рассказали в Жигулёвском заповеднике.

Двухцветный кожан Фото: Андрей Шляхтинский / фотохостинг rtraveler.ru

Главное – не тревожить

Хироптерологи (специалисты по изучению летучих мышей) называют главным фактором, который может повлиять на численность зверьков – беспокойство.

Важно не тревожить рукокрылых на ночёвках и зимовках. Из-за бесконтрольных посещений пещер туристами зверьки покидают удобные и безопасные для них места и легко гибнут, а учитывая низкую репродуктивную способность рукокрылых, популяцию не так-то быстро восстановить.