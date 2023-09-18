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Мать-буйволица пожертвовала собой, чтобы спасти детеныша от львов: видео

Фото: Latest Sightings / YouTube
Фото: Latest Sightings

Львиный прайд не остался голодным.

Гэвин Бретт, юрист, который увлекается фотографией дикой природы, во время поездки в заповедник Торнибуш в ЮАР запечатлел душераздирающую сцену.

«Мы с семьей специально отправились в Торнибуш, чтобы отпраздновать 80-летие моего отца. Мы исследовали заповедник несколько дней, и эта невероятная драма развернулась воскресным утром», – Гэвин Бретт.

В шесть утра по местному времени туристы наткнулись на большое стадо буйволов. Они решили ехать дальше и вскоре увидели поблизости львиный прайд. Когда они последовали за ним, львы привели Гэвина и его семью обратно туда, где паслось стадо буйволов. Ближе к семи утра туристы увидели: львы напали на теленка-буйвола.

Стадо буйволов не осталось в стороне и пыталось спасти теленка.

«В частности, мать-буйволица отказалась смотреть, как поедают ее детеныша. Она без страха противостояла львам! Эта храбрость матери дала малышу достаточно времени, чтобы убежать. К сожалению, это означало, что львы сместили свое внимание на нее. Эта буйволица действительно проявила любовь, когда пожертвовала своей жизнью ради своего теленка», – рассказал Бретт.

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