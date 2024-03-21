Мать-косатка с сыном топят чужого детеныша: жестокие кадры

Косаток не зря прозвали китами-убийцами – и это амплуа касается не только их жертв, рыб, пингвинов и тюленей. Объясняем, зачем косаткам убивать чужих детенышей.

Косатки (Orcinus orca) – чрезвычайно социальные существа: они образуют семьи, а те объединяются в целые кланы. Mолодые особи перенимают опыт самки-матриарха. Впрочем, косатки могут проявлять агрессию к представителям своего вида.

Первые в своем роде кадры показывают момент, когда мама-косатка и ее подросший сын топят детеныша из другого клана в чрезвычайно редком случае детоубийства (инфантицида). Скорее всего, это первый случай, когда такое поведение было снято на камеру. До этого учёные уже наблюдали случай инфантицида среди косаток несколько лет назад, но тогда саму атаку не получилось заснять на видео.

На видео самка косатки и ее детеныши начинают играть с чужим детенышем – поведение, которое не является чем-то необычным, когда встречаются два клана. Однако вскоре дело приобретает опасный оборот. Сын косатки с силой бьет одного из других детенышей, затем они с матерью зажимают его между собой и топят его. Само видео можно посмотреть здесь.

Жестокие кадры были сняты в рамках нового сериала National Geographic «Королевы», в котором рассказывается о поведении самок-матриархов в животном мире. Инфантицид у косаток случается крайне редко, и съемочная группа не ожидала, что это удастся запечатлеть.

«Такое поведение очень редкое – на самом деле мы думаем, что это, вероятно, первый снятый на видео случай детоубийства косаток. Мы не планировали это снимать, это просто случилось в нужном месте и в нужное время», – Хлоя Сарош, исполнительный продюсер сериала.

Несколько дней спустя юную косатку, которая по размеру и описанию соответствовала утонувшему детенышу, выбросило мертвой на берег в восьми километрах от места происшествия. Хотя поведение матриарха и ее сына поддается интерпретации, понимание реакции других членов группы и их ролей потребует дальнейшего анализа.

Зачем косатки убивают сородичей? Ответ даст похожий случай

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Детоубийство среди косаток – настолько редкое явление, что оно было зафиксировано только один раз в опубликованной научной литературе, сообщают эксперты. Случай, впервые описанный в Nature, произошел 2 декабря 2016 года в проливе Джонстона, что на западе Канады.

В тот день ученые наблюдали за животными из двух неродственных семей: к одной принадлежала 46-летняя, уже не способная к размножению самка T068 и ее взрослый сын, к другой – молодая 28-летняя самка T046B1 с новорожденным детенышем. Ученые, находившиеся в катере неподалеку, заметили, что детеныш не выныривает рядом с матерью, чтобы сделать очередной вдох. Почти сразу после этого мимо их лодки проплыл самец из семьи T068, зажавший в пасти детеныша.



Молодая самка преследовала его, в то время как старая самка T068 держалась между ними. Все же T046B1 удалось сделать выпад в сторону самца, схватившего ее детеныша; ученые заметили брызги воды и крови, поднявшиеся над водой. Вот видеозапись, которую вели учёные:

Ученые полагают, что детоубийство среди косаток связано в первую очередь с сексуальным поведением – если мать лишится своего детеныша, то подросший самец (сын пожилой косатки из другого клана) сможет с ней спариться.

«Предполагается, что это было сделано для того, чтобы у потерявшей детеныша матери снова наступил эструс [период сексуальной восприимчивости], и самец смог бы спариться с ней и произвести на свет больше детенышей в другом стаде от собственного матриарха», – говорят учёные. Такая тактика позволяет самцам передать потомкам именно свои гены, а не гены соперников, что и способствовало закреплению инфантицида в эволюции.

Классическим примером являются львы: захватывая прайд, они убивают детенышей, рожденных от предыдущих самцов. Ранее инфантицид был зарегистрирован у некоторых представителей семейства дельфиновых (например, у афалин), но у косаток такое поведение замечается, как можно судить по двум вышеперечисленным случаям, крайне редко. Их поведение биологи объясняют тем же половым отбором, хотя в тактике есть удивительное исключение: если не считать человека, это первое наблюдение среди животных, когда в нападении участвовал не только самец, но и его мать.

Почитайте об инфантициде среди гиен, у которых тоже наблюдается матриархат.