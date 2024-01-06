«Медуза-таксист» перевозит рыбку: удачное фото

Снимок стал одним из победителей конкурса фотографий издательства Королевского общества.

Как путешествовать автостопом в глубинах океана? Если вы маленькая рыбка, можете оседлать медузу! Как раз такой случай удалось запечатлеть фотографу, документирующему одну из крупнейших миграций в мире.

Том Шлезингер, морской эколог из Тель-Авивского университета, сделал фотографию под названием «Ночной лифт» у побережья Палм-Бич во Флориде. В этом году на конкурсе фотографии независимого британского научного общества (Royal Society Publishing Competition) он выиграл в номинации «Необычное поведение».

Фотография Шлезингера запечатлела «вертикальное путешествие», которое регулярно осуществляют миллиарды других морских существ, живущих в сумеречной зоне на глубине от 200 до 1000 метров под поверхностью океана. В процессе этой миграции все они стремятся к поверхности воды. На снимке Шлезингера медуза неопознанного вида «перевозит» рыбку желтого цвета из океанских глубин.

Согласно заявлению Королевского общества, многие мелкие и молодые животные поднимаются на поверхность именно таким способом, экономя собственную энергию.

«Мало того, что эти молодые особи могут мирно отдыхать, пока медуза переносит их наверх, они также получают некоторую защиту. С помощью своих стрекательных клеток медузы защищают своих автостопщиков от хищников, которые не подбираются слишком близко», – пишут исследователи.

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Ученые полагают, что такая ночная миграция, известная как суточная вертикальная миграция (DVM), связана с пищевым поведением. Она позволяет более мелким существам питаться в богатых пищей поверхностных водах под покровом темноты, а заодно помогает им защититься от хищников. Перед рассветом они отправляются обратно в безопасную сумеречную зону.

Абсолютным победителем фотоконкурса стала Ирина Петрова Адамацки, чья фотография «Марсианский пейзаж» изображала слизевика Lamproderma scintillans, растущего на опавших листьях в Великобритании.