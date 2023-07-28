Медведь решил вздремнуть в орлином гнезде: что происходит на этом фото?

Птица явно не решилась возражать.

Исследователи, которые изучали гнезда орлов на Аляске, обнаружили в одном из них неожиданного гостя: черного медведя, или барибала (Ursus americanus). Но служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS) сообщила, что это не такое уж и редкое явление.

«В прошлом черные медведи уже совершали набеги на орлиные гнезда – и для орлов это, естественно, ничем хорошим не заканчивалось», – говорится в сообщении FWS.

Медведи не откажутся угоститься орлиными яйцами и птенцами, если выпадет благоприятный шанс, говорит Стивен Льюис, биолог дикой природы FWS, который руководил исследованиями гнезд на военной базе Эльмендорф-Ричардсон (JBER) на юге Аляски.

«Трудно сказать, как часто медведи разоряют орлиные гнезда, потому что мы не можем тратить столько времени на наблюдение, чтобы увидеть каждый случай, и не можем позволить себе установить камеры, чтобы засвидетельствовать это», – Стивен Льюис.

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Во время вертолетной съемки в мае исследователи заметили самку белоголового орлана (Haliaeetus leucocephalus), высиживающую яйцо в гнезде, которое позже занял сонный медведь. Самка орла и ее партнер были поблизости, сумев спасти яйцо.

«Неясно, провалилась ли попытка гнездования или самка просто отдыхала от насиживания. Самцы орлов обычно берут на себя обязанности самок, чтобы сохранить яйца в теплоте, особенно в таких прохладных местах, как Аляска», – пояснил Льюис.

Белоголовые орланы являются крупнейшими обитающими на Аляске хищными птицами и имеют размах крыльев около 2,3 метра. По словам Льюиса, их огромные гнезда могут также служить безопасным местом отдыха для черных медведей, которые обычно устраивают «кровати» на очень крутых склонах, где другие животные не могут их побеспокоить.

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Рыбный запах, доносящийся из гнезда, также мог привлечь медведя. Льюис пояснил, что у барибалов отличное обоняние.

Белоголовые орланы были внесены в список исчезающих видов в США в 1978 году после того, как их численность резко сократилась из-за разрушения среды обитания, незаконного отстрела, пестицидов и отравлений. Предпринятые службами охраны природы меры помогли популяциям отчасти восстановиться.