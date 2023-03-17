Медведь станцевал на скрытую камеру в приморском нацпарке

Гималайский медведь встретил весну зажигательным танцем. Точнее, отметился в одном из самых популярных мест нацпарка.

Видео с гималайским (белогрудым) медведем-танцором было получено в нацпарке «Земля леопарда». Фотоловушка поймала момент с проснувшимся после зимней спячки хищником, который ритмично трется о ствол дерева, оставляя свое первое в этом году «сообщение» на меточном дереве – одном из самых известных в мире.

На кадрах из Приморского края еще «помятый» ото сна медведь оставляет запаховую метку на дереве, что является естественным поведением для крупных хищников. Зверь не смог отказать себе в разминке затекших во время зимней спячки конечностей и довольно активно размялся у ствола.

Реклама

Исполнив «танец», медведь опустился на четыре лапы, оценил результат своей работы, отряхнулся и удивленно замер, словно только сейчас заметив покрывающие всю землю снежные сугробы – результат снегопада в середине марта.

Видео позволяет в подробностях наблюдать, как гималайский медведь самозабвенно почесывает морду – трется о кору носом, щекой, встает на задние лапы, обнимает дерево. Подобные материалы автоматических лесных камер позволяют изучать поведенческие особенности животных.

Медведь выбрал в качестве «площадки» для размещения информации о себе особое дерево – пихту цельнолистную, известную на весь мир благодаря знаменитой фотографии Сергея Горшкова с амурским тигром. Кадр был признан лучшей фотографией дикой природы в мире в 2020 году на престижном конкурсе Wildlife Photographer of the Year. На новом видео медведь взаимодействует с тем же деревом, которое обнимала тигрица.

На «Земле леопарда» обитает два вида медведей – бурый и белогрудый (он же гималайский). Если бурый медведь характерен для умеренных и северных широт, то основной ареал белогрудого медведя находится в юго-восточной Азии.