Лишь немногим удается выжить после нападения медведя-губача. Но у этой женщины – получилось

За последние 20 лет в результате подобных инцидентов пострадали тысячи жителей Индии, было множество смертельных случаев.

В штате Тамилнад (Индия) медведь-губач, который считается самым опасным медведем в мире, напал на местную жительницу по имени Селви. Хищник напал на женщину, когда она возвращалась из леса, где собирала травы и хворост. Каким-то чудным образом она сумела отбиться от медведя и сбежать, при этом она получила весьма серьезные травмы.

Когда Селви спустилась домой в равнину, то потеряла сознание. Жители деревни пришли на помощь, доставили женщину в больницу.

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Медведи-губачи обитают в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Они достигают в холке 90 сантиметров и в основном питаются муравьями и термитами. Размеры губачей довольно скромные, однако они считаются очень опасными, поскольку нападают на людей намного чаще медведей других видов. За последние 20 лет в результате подобных инцидентов пострадали тысячи жителей Индии.

Ранее сообщалось, что в деревне округа Панчмахал (штат Гуджарат, Индия) медведь-губач ранил четырех человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку, когда пришел полакомиться фруктами.