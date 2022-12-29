Медведица преодолела полторы тысячи километров, чтобы вернуться в родные места

Тернистый путь по странному маршруту занял шесть месяцев.

Самку черного медведя, или барибала (Ursus americanus), переселили из одного нацпарка в другой. В итоге она преодолела около 1600 км за полгода, чтобы вернуться в родные места.

Медведица, жившая в Национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс в Теннесси, находилась под наблюдением смотрителей парка, которые обратили внимание на ее опасное «пищевое поведение». Косолапая, получившая условное цифровое обозначение 609, привыкла копаться в мусоре и есть пищу, которую оставляли ей посетители парка.

После того, как в парке тщетно пытались помешать медведице завязывать «близкое» знакомство с миром людей, они были вынуждены отвезти самку в Национальный лес Чероки, где ее оснастили GPS-трекером и выпустили. Это место находилось примерно в 80 км от прошлого нацпарка.

В течение следующих шести месяцев геоданные медведицы показали, что она пустилась в длительное путешествие и преодолела около 1600 км, пройдя через Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину. После хищница вернулась в тот же самый лагерь в Теннесси, откуда её выдворили, а затем – пустилась дальше.

«Она никогда не сбавляла обороты. Она просто продолжала движение. Это определенно одна из самых странных миграций, которые я когда-либо видел», – Билл Стивер, биолог дикой природы, который следил за передвижениями медведицы.

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После посещения родного нацпарка 609 успела засветиться в Джорджии, где местный телеканал снял медведицу, пока она копалась в мусорном баке. Там же, в Джорджии, ее сбила машина, но 609 пережила аварию.

Перемещение 609 показаны на карте Фото: Bill Stiver

В настоящее время медведица вновь находится в Национальном лесу Чероки, примерно в 33 километрах от места, где ее впервые выпустили перед длительным путешествием. По словам Стивера, примерно две трети переселенных таким образом медведей умирают в течение четырех или пяти месяцев. Именно поэтому важно донести до людей, почему необходимо отказаться от кормления диких животных, – тогда хищники не станут привыкать к легкому угощению и их не придётся выселять с привычных мест обитания.

«Когда поведение медведя меняется и достигает определенной точки, остается не так много вариантов: либо переселить их, либо усыпить, и в течение многих лет мы выбирали первый вариант», – сказал Стивер.