Мегалодоны до сих пор не вымерли: правда или миф

Ходят слухи, что эти гигантские акулы все еще живы.

Миллионы лет назад (20 миллионов до 3,6) океаны нашей планеты терроризировали громадные акулы – мегалодоны. Научное название Otodus megalodon означает «гигантский зуб» – легко понять, почему. У этих рыб зубы были в три раза больше, чем у большой белой акулы, что делало их высшими морскими хищниками... до тех пор, пока те не вымерли. Или нет?

Зуб мегалодона Фото: Stormblast2008 / Flickr

Ходят слухи, что эти гиганты все еще живы, а видеоролики в соцсетях, рассказывающие о том, как именно они могли выжить и остаться незамеченными, набирают миллионы просмотров. Возможно ли, чтобы мегалодон жил и сейчас, скрываясь где-то в океане?

Джек Купер, докторант Университета Суонси в Великобритании, который изучает разнообразие морской фауны в истории, считает, что всё это вымысел.

«Любое предположение о том, что мегалодон может водиться в неисследованных районах океана, – это полная чепуха, основанная на отсутствии достоверных доказательств», – Джек Купер.

Хотя большая часть океана действительно еще не исследована, Купер объясняет, что есть несколько причин, по которым мегалодон не может там прятаться. Во-первых, пищевая цепочка выглядела бы совсем иначе, если бы этот гигант был еще жив.

«Мегалодон был не только очень большой прибрежной акулой, но и высшим хищником в пищевой цепи, стоящим выше любого живого морского хищника. Таким образом, он оказал бы огромное влияние на океанские экосистемы», – объясняет ученый.

По словам Купера, исчезновение мегалодона имело каскадные последствия. Например, одна из основных добыч гигантской рыбы – киты – стали еще больше. Некоторые из крупнейших современных морских млекопитающих, такие как синий кит, эволюционировали только после того, как мегалодон вымер. Короче говоря, современная пищевая сеть частично сформировалась именно из-за отсутствия мегалодона. И остается таковой.

Ученые все еще изучают некоторые из самых загадочных и не нанесенных на карту областей наших океанов, особенно самые глубокие районы, такие как Марианская впадина. Хотя пофантазировать насчет наличия гигантских акул, тайно живущих во мрачных морских глубинах, всегда интересно, Купер отмечает, что они не могли бы выжить в такой негостеприимной среде – мегалодоны обитали в прибрежных районах.

Реклама

«Глубокое море было совершенно неподходящей средой обитания для такого крупного хищника. Мы постоянно находим новых глубоководных акул, и ни одна из них не приближается по размеру к 20-метровому гиганту. Поскольку мегалодон, вероятно, ел довольно крупную добычу, эти более мелкие животные в любом случае не были бы хорошими источниками пищи для него. Марианская впадина имеет в основном микроскопических обитателей, которым не прокормить даже одного мегалодона, не говоря уже о "тайной" популяции», – Джек Купер.

Чтобы понять, почему мегалодон не смог бы выжить в современных океанах, нужно понять, как он вымер. Хотя точная причина неизвестна, Кеншу Шимада, палеобиолог из Университета ДеПола в Чикаго, объясняет, что есть несколько основных теорий.

Из-за чего вымерли мегалодоны? читать

«Пара основных гипотез включает вымирание из-за изменения климата или конкуренции с большой белой акулой, появившейся несколько миллионов лет назад. Также возможно, что вымирание могло быть вызвано сочетанием нескольких факторов», – говорит Шимада.

Купер соглашается с тем, что изменение климата может быть ключевой причиной вымирания мегалодона. Он отмечает, что вымирание мегалодона в значительной степени связано с понижением уровня моря в эпоху плиоцена (от 5,3 до 2,6 миллиона лет назад).

«Понижение уровня моря резко повлияло на прибрежную среду обитания мегалодона и его добычи. Это означало, что для них стало меньше места для обитания и меньше пищи для пополнения огромного количества энергии, необходимой для существ их огромных размеров с активным хищническим образом жизни. Сегодняшний уровень моря в целом остается намного ниже плиоценового, поэтому такие условия для мегалодонов далеко не идеальны», – Джек Купер.

Наконец, если бы мегалодон был жив сегодня, мы, вероятно, узнали бы об этом, так как эти животные обязательно становились бы жертвами рыбаков и браконьеров, как и большая белая акула, заключает Купер.